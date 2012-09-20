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Недопоставки газа на Владивостокскую ТЭЦ-2 привели энергетиков в суд

20 Сентября 2012, 11:10 | Владивосток

ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) пытается через суд возместить убытки за недопоставку газа на Владивостокскую ТЭЦ-2. Из-за технологических проблем на газопроводе Сахалин - Хабаровск - Владивосток энергетикам приходится регулярно переходить на резервный мазут. Сумма убытков с учетом весенних ограничений уже составляет порядка 500 млн рублей.

В договорах ДГК с компанией «Газпром межрегионгаз Новосибирск» не указаны ни сроки, на которые поставщик может останавливать подачу топлива, ни его ответственность за перебои с газом.

О компенсации убытков в добровольном порядке с газовиками договориться не удалось, поэтому 8 августа в Арбитражный суд Хабаровского края поступил иск ДГК к дальневосточному филиалу ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» («дочка» «Газпрома») о возмещении убытков от перебоев в поставках газа на 90,7 млн рублей. Предварительное заседание по иску перенесено с 13 сентября на 27 сентября.

«Мы подали иск к «Газпром межрегионгаз Новосибирск» о взыскании более 90 млн рублей понесенных нами убытков в связи с ограничениями поставок газа на объекты ОАО «ДГК» этой весной. В настоящее время компания продолжает собирать документы для подачи исков на 400 млн убытков, понесенных ДГК в зимний период», - сообщила начальник департамента общественных коммуникаций ОАО «РАО ЭС Востока» Надежда РУКИНА.

«Мы обратились в министерство энергетики с законодательной инициативой о внесении в действующее законодательство РФ норм об обязательном страховании ответственности поставщиков и/или транспортировщиков газа за ненадлежащее исполнение своих обязательств по поставке газа. Надо сказать, что прекращения подачи газа со стороны «Газпрома» не прекратились, они продолжаются. Так, в очередной раз ОАО «ДГК» было уведомлено о полном прекращении подачи газа от ГРС г. Владивостока с 17 сентября 2012 года сроком на 96 часов», - сообщил «ЗР» гендиректор «РАО ЭС Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ.

Досье "ЗР"

Перевод ТЭЦ Приморья на газ начался год назад с запуском газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток. Строительный брак, а также пока остающийся низким уровень транспортировки газа по трубе привели к частому образованию гидратных пробок на магистрали. Из-за этого газопровод систематически останавливался, а энергетикам приходилось тратить дорогостоящее резервное топливо. Конечной точкой газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток являются объекты саммита АТЭС на острове Русском. Спешка в строительстве трубы была связана в том числе с планами газифицировать остров к приему зарубежных гостей.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
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