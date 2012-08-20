Во Владивостоке в районе Седанки растет новый дом

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа, ZRPRESS. Продолжается строительство первого за последние десятилетия муниципального жилого дома. Строится он для малоимущих граждан, состоящих в очереди в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Напомним, 55-квартирный дом возводится на улице Глинки (район Седанки), в зоне жилой застройки. Стройка стала возможной благодаря долгосрочной целевой программе «Строительство малобюджетного жилья для обеспечения жилыми помещениями малоимущих граждан Владивостока, нуждающихся в улучшении жилищных условий», разработанной по распоряжению главы Владивостока Игоря Пушкарёва.

Пятиэтажный двухсекционный жилой дом со скатной крышей будет включать одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Возле дома построят спортивную и детскую площадки.

Строители завершают возведение монолитных стен второго этажа. Идёт также прокладка коммуникаций. Все работы идут в соответствии с графиком. Новоселы получат квартиры с отделкой – обои, линолеум, кафельная плитка. Сдача дома планируется в 2013 году, сообщили «ЗР» в пресс-службе администрации Владивостока.

«Золотой Рог».