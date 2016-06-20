Два новых терминала создадут в Свободном порту Владивосток

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» подписало два соглашения об осуществлении деятельности на территории Свободного порта Владивосток с ООО «Восток ЛПГ» и ООО «Терминал» на общую сумму 4,6 млрд рублей. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", обе компании будут развивать логистику в Приморском крае.

Благодаря резиденту ООО «Восток ЛПГ» в Хасанском районе Приморского края (с. Перевозное) на 20 га земли построят морской терминал и инфраструктуру для поставок сжиженного углеводородного газа (СУГ). Поставки будут осуществляться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона морским транспортом. Планируется создать 119 рабочих мест.

«Наш проект одобрили на Наблюдательном совете и в этот же день было подписано соглашение с Корпорацией. Оперативность и слаженность работы вдохновляет, и я уверен, что административная поддержка и преференции Свободного порта позволяет быстрее выйти на окупаемость», - комментирует Виктор Томасевич, генеральный директор ООО «Восток ЛПГ».

Второй проект инициирован компанией ООО «Терминал» – это создание сухого контейнерного терминала в Артемовском городском округе. Он будет состоять из сухого склада площадью 4 000 м2, железнодорожных путей, открытой площадки для хранени я генеральных грузов свыше 20 000 м 2.

«Статус резидента Свободного порта Владивосток для нас привлекателен, в первую очередь, административной поддержкой и оказанием помощи в оформлении земельных участков, подведени и коммуникаций», - поделилась директор ООО «Терминал» Елена Коренева.

Стоит отметить, что терминал имеет удачное месторасположение: за чертой города Владивостока и Артема, рядом с железнодорожной станцией Угловая. Этот проект позволяет объединить направления автомобильных, авиационных, железнодорожных, мультимодальных перевозок и способствует разгрузке крупных транспортных узлов в Приморском крае.

На сегодняшний день в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» поступило 86 заявок от потенциальных резидентов Свободного порта Владивосток на сумму около 161 млрд рублей. В перспективе будет создано более 20 900 рабочих мест.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.