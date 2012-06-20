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Во Владивостоке Управляющая компания оштрафована на 40 тысяч рублей
ВЛАДИВОСТОК, 20 июня, ZRPRESS. Во Владивостоке за нарушение правил содержания и ремонта жилого дома управляющая компания по инициативе прокурора привлечена к административной ответственности.
Прокуратурой Советского района города Владивостока проведена проверка соблюдения ООО «Управляющая компания Советского района – 3» законодательства при эксплуатации жилищного фонда по адресу проспект 100 лет Владивостоку, 106 в г. Владивостоке и установлено, что вследствие нарушения управляющей компанией норм и правил технической эксплуатации жилищного фонда ненадлежащим образом обеспечиваются благоприятные и безопасные условия проживания граждан в указанном многоквартирном доме.
По результатам проверки прокурором района в отношении генерального директора ООО «Управляющая компания Советского района-3» Русс И.Г., а также в отношении данного юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов).
9 июня директор управляющей компании привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 4 тысячи рублей, а управляющая компания оштрафована на 40 тысяч рублей, сообщает Ирина Володина, старший помощник прокурора Приморского края.
Газета "Золотой Рог" - ZRPRESS.RU.
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