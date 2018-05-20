Vladivostok Boat Show X проходит во Владивостоке

Традиционная выставка водомоторной техники и фестиваль водных видов спорта– это только начало списка всех событий

Юбилейная Международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show - 2018 открылась во Владивостоке в пятницу, 18 мая, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Напомним, что в этом году мероприятие уже по традиции является одной из официальных площадок Тихоокеанского туристского форума. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" - лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.

20 мая выставка снова собирает гостей и жителей города.

Организаторы сообщают программу на 20 мая.

Время Мероприятие Место проведения 10-00 Начало работы выставки 10-00 – 17-00 Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования морская часть яхт-клуба «Семь футов» 11-00 – 12-00 Соревнования по гребле «Dragon Battle» морская часть яхт-клуба «Семь футов» 12-30 – 13-00 Награждение участников соревнований по гребле «DragonBattle» Сцена выставки 12-00 – 16-00 Развлекательная программа для детей от мастерской детских праздников «PartyStyle» и Дома детских праздников «ШкодаStyle»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки! Детская площадка 13-00 – 13-30 Старт любительской регаты «Гонка под Парусом» участники: все желающие среди посетителей и участников выставки Сцена выставки 13-30 – 14-30 Соревнования а/м Тойота на радиоуправлении Центральная площадка выставки 14-30 - 15-30 Розыгрыш подарочного сертификата от мастерской детских праздников «PartyStyle» и Дома детских праздников «ШкодаStyle» Сцена выставки 15-30 – 16-00 Награждение победителей детской парусной регаты «Молодые капитаны» Центральная площадка выставки 16-00 – 16-30 Награждение победителей конкурса детского рисунка «Сны о море» Центральная площадка выставки 16-30 – 17-00 Награждение победителей любительской регаты «Гонка под парусом» Сцена выставки 17-00 Церемония закрытия выставки «Сальса Вечеринка» от танцевального центра «ЭТАЖИ» Площадка перед сценой выставки















Газета «Золотой Рог», Владивосток.