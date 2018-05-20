Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Vladivostok Boat Show X проходит во Владивостоке
Традиционная выставка водомоторной техники и фестиваль водных видов спорта– это только начало списка всех событий
Юбилейная Международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show - 2018 открылась во Владивостоке в пятницу, 18 мая, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Напомним, что в этом году мероприятие уже по традиции является одной из официальных площадок Тихоокеанского туристского форума. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" - лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.
20 мая выставка снова собирает гостей и жителей города.
Организаторы сообщают программу на 20 мая.
|
Время
|
Мероприятие
|
Место проведения
|
10-00
|
Начало работы выставки
|
|
10-00 – 17-00
|
Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования
|
морская часть яхт-клуба «Семь футов»
|
11-00 – 12-00
|
Соревнования по гребле «Dragon Battle»
|
морская часть яхт-клуба «Семь футов»
|
12-30 – 13-00
|
Награждение участников соревнований по гребле «DragonBattle»
|
Сцена выставки
|
12-00 – 16-00
|
Развлекательная программа для детей от мастерской детских праздников «PartyStyle» и Дома детских праздников «ШкодаStyle»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки!
|
Детская площадка
|
13-00 – 13-30
|
Старт любительской регаты «Гонка под Парусом»
участники: все желающие среди посетителей и участников выставки
|
Сцена выставки
|
13-30 – 14-30
|
Соревнования а/м Тойота на радиоуправлении
|
Центральная площадка выставки
|
14-30 - 15-30
|
Розыгрыш подарочного сертификата от мастерской детских праздников «PartyStyle» и Дома детских праздников «ШкодаStyle»
|
Сцена выставки
|
15-30 – 16-00
|
Награждение победителей детской парусной регаты «Молодые капитаны»
|
Центральная площадка выставки
|
16-00 – 16-30
|
Награждение победителей конкурса детского рисунка
«Сны о море»
|
Центральная площадка выставки
|
16-30 – 17-00
|
Награждение победителей любительской регаты
«Гонка под парусом»
|
Сцена выставки
|
17-00
|
Церемония закрытия выставки «Сальса Вечеринка» от танцевального центра «ЭТАЖИ»
|
Площадка перед сценой выставки
Новости тематики
- Vladivostok Boat Show X проходит во Владивостоке
- Жители Приморского края выберут самую вкусную колбасу
- Весенняя акция низких цен стартовала во Владивостоке
- Владивосток вынашивает смелые планы по строительству общегородского суперцентра
- Приморскому океанариуму подыскивают аквариум для доставки живой рыбы
- Во Владивостоке выберут лучший товар
- На южных очистных Владивостока прошли пуско-наладочные работы
- Здание Владивостокского ГУМа ветшает
- 56 домов на острове Русском преображаются
- Игорь Шувалов двинул McDonald’s на Дальний Восток
Новости раздела
- Vladivostok Boat Show X проходит во Владивостоке
- Во Владивостоке исчезнут муниципальные автобусы
- Тихоокеанский туристский форум во Владивостоке соберет более 30 иностранных гостей
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Сотрудникам ликвидируемого магазина "В-Лазер" повезло со скидками
- Во Владивостоке открылась традиционная выставка "Город-2018"
- Во Владивостоке два таможенных пункта пропуска будут работать с системой tax free
- Из Владивостока в Хабаровск запустят дополнительный авиарейс
- Владивостоку в собственность отдадут двадцать зданий бывших городских вузов
- Во Владивостоке можно купить военный городок со скидкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Игорь Пушкарев: Здесь за каждое движение приходится платить
- Глава Владивостока Виталий Веркеенко нашел схему сохранения контроля над своим бизнесом
- Бизнесу Пушкаревых срочно понадобился миллиард рублей
- Экономика России готовится к новому удару
- Владивосток может обрести первого европейского побратима
- Птицефабрика в Приморье уничтожит все поголовье кур из-за эпидемии вируса
- Галушка больше не будет развивать Дальний Восток
- Приморье не сдает правый руль
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций