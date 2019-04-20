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В Приморье ожидается насыщенный круизный сезон
У причалов Владивостока будут «парковаться» по два лайнера сразу
Круизный сезон в Приморье набирает обороты – в ближайшие дни ожидается три судозахода. Традиционным гостем стал лайнер Costa NeoRomantica, который посетит край дважды с минимальным перерывом – сначала 20, а затем 22 апреля. В этот же день, 22 апреля, к берегам дальневосточной столицы впервые пришвартуется «голландец» Westerdam. Это первый случай в современной истории Владивостока, когда порт примет два лайнера одновременно.
Приморье в эти дни посетят в общей сложности почти 4,5 тысячи иностранных гостей. Из них 2,5 тысячи – граждане Республики Корея, которые путешествуют на Costa NeoRomantica, еще около двух тысяч – американцы и австралийцы, которые прибудут на лайнере Westerdam.
«Мы непрерывно работаем с круизными операторами для того, чтобы они активнее включали Владивосток в свои маршруты. В прошлом году познакомиться с регионом смогли 13,5 тысяч иностранных гостей, путешествующих по морю. В этом году мы планируем, что их число вырастет вдвое, в том числе благодаря заходу лайнеров-гигантов компании Royal Caribbean», – отметил заместитель директора департамента туризма Приморского края Владимир Щур.
Westerdam путешествует по Японскому морю под флагом Королевства Нидерланды и прибудет из японского порта Канадзава. На лайнере – 11 палуб, на борту путешественникам предлагается широкий спектр развлечений: от теннисных кортов и бассейнов до целой «улицы» с магазинами и бутиками. Гордость лайнера – коллекция произведений искусств, которая включает в себя изображения исторических голландских кораблей, коллекцию известняковых фигурок из Эквадора, сделанных более 5000 лет назад, портрет работы Энди Уорхола и уникальные скульптуры Сюзанны Холт.
Как сообщили во Владивостокском морском терминале, лайнер зайдет в бухту Золотой Рог на рассвете 22 апреля в 5.00, а в 7.30 начнется торжественная welcome-церемония. По традиции на борт судна, заходящего в порт впервые, поднимется представительская делегация Приморья, чтобы поприветствовать гостей и капитана.
Спустившись на берег, пассажиры отправятся на экскурсии и осмотрят основные достопримечательности Владивостока. Особенностью программы станет и посещение храмов и соборов. В 20.00 лайнер отшвартуется от причала Морвокзала. Следующим портом его захода станет японский порт Отару.
Напомним, в этом году в Приморье ожидается насыщенный круизный сезон – порт Владивосток посетят 15 пассажирских лайнеров. Среди них – уже известные приморцам Costa NeoRomantica, Costa Serena, Ocean Dream и Diamond Princess. Помимо лайнера Westerdam, впервые край посетят еще один «голландец» Maasdam, а также морские гиганты Spectrum of the Seas и Quantum of the Seas компании Royal Caribbean. Кроме того, в дни проведения V Восточного экономического форума для размещения участников в дальневосточную столицу прибудет лайнер, который на несколько дней превратится в плавучую гостиницу.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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