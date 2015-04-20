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Владивосток не вошел 25 самых быстро растущих городов России
Российская экономика в последние два года почти не росла, но где-то, несмотря на это, продолжали появляться предприятия, деньги и рабочие руки. Журнал «РБК» составил рейтинг городов с растущей деловой активностью. В этот рейтинг Владивосток даже не вошел. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», данным фактом озадачились приморцы – завсегдатаи социальных сетей.
Журнал «РБК» попытался оценить и сравнить рост деловой активности в крупных поселениях — от 150 тыс. жителей. Составители старались не брать за основу рейтинга факторы, которые отражают только «прошлые заслуги», вроде доходов на душу населения или средних зарплат. Эти переменные важны для тех, кто хочет переехать или открыть бизнес в новом месте, но они не отражают реальную деловую активность. Все стимулы учесть невозможно: куда-то люди готовы ехать потому, что там нет коррупции, куда-то — потому, что тепло, куда-то — из-за того, что им предложили рабочие места.
Переменные, которые принимали в расчет, — это корреляты роста. Оценивали не уровень зарплат и число предприятий в городе, а рост этих показателей: насколько увеличились транспортные потоки, розничные затраты, велика ли миграция. Смотрели также, какая часть трудоспособного населения работает в городе, а не ищет счастья за тридевять земель. Учитывали открытые и закрытые заведения сферы услуг, бензоколонки и автосервисы — оказалось, что многие города продолжили расти, несмотря на кризис. Чемпионом падения в 2014 году стал Сочи — по объективным причинам, в связи с окончанием Олимпиады. Но в рейтинг он все равно вошел.
Несколько участников рейтинга — ресурсные города вроде Тюмени, Сургута, Альметьевска и Череповца, несколько — мегаполисы, однако Москвы и Санкт-Петербурга среди них нет. Обилие южных городов и полное отсутствие дальневосточных отражают интуитивное представление о том, что деловая активность все-таки зависит от обилия рабочих рук — и немножко от погоды. На первом месте — Краснодар, ставший за последние годы столицей русского ретейла: на Кубани базируется не только «Магнит», но и его пока сравнительно небольшие и стремительно растущие конкуренты (см. «Кубанские торговцы»). На втором месте — Белгород, столица региона, сделавшего себе репутацию в сельскохозяйственной отрасли. Кроме них в топ-5 входят Ставрополь, Абакан и Сыктывкар — эти места трудно объединить хоть по какому-нибудь признаку.
Тот факт, что Владивосток даже не приняли в расчет приморцы восприняли по-разному:
«Не хватает и хлеба и зрелищ. Люди считают себя оторванными от метрополии и большинство событий в России проходит мимо нас, а наши события мало их интересуют», - пишет один из них.
«Если Трутнев говорит, что здесь всё погрязло в коррупции и решить вопрос можно только на федеральном уровне, значит всё в действительности ещё хуже», - констатирует другой пользователь известной социальной сети.
Как отмечает деловая газета «Золотой Рог», абсолютное большинство активных пользователей социальных сетей из Приморья согласны с тем, что проблемы во Владивостоке есть и рейтинг справедливый.
Методика рейтинга: составители отобрали города, в которых, по данным Росстата, на конец 2013 года проживало более 150 тыс. человек. В них оценивали рост населения, зарплат и числа предприятий, увеличение авиапотока через прилежащий аэропорт и оборота розничной торговли (все показатели за 2013-й). Отдельно учитывался вклад миграции в рост населения за последние 10 лет. В качестве косвенного свидетельства экономической активности в городе использовался «индекс НДФЛ» — отношение числа поданных форм 2-НДФЛ ко всему населению. Кроме того, оценивалось проникновение крупных розничных сетей, торгующих продуктами, косметикой, одеждой и электроникой («коэффициент розницы»), а также изменение числа мелких сервисных предприятий, подсчитанное «Яндекс.Город». Итоговый балл — интегральный показатель, учитывающий все эти переменные. Результаты подмосковных городов не были включены в общий зачет, поскольку близость Москвы сильно влияла на все показатели.
Александра ЕЛИЗАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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А что негодовать то? В Владивостоке же одни барыги с проходимцами живут. А чтобы город рос и развивался надо работать ручками, а не на рынках сидеть!