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Японцы будут выращивать клубнику и помидоры на острове Русском

20 Марта 2019, 17:19 | Владивосток

Продукцию планируют продавать дальневосточникам и поставлять в Японию

Японские инвесторы в лице группы компаний Hitachi планируют реализовать на острове Русский во Владивостоке проект по экспериментальному выращиванию в теплице клубники, помидоров и салатов. Партнером японцев выступит Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). В настоящее время подобный проект японского капитала реализован в Хабаровском крае, правда, до клубники там дело еще не дошло.

Проект был презентован в среду в рамках Дня иностранного инвестора во Владивостоке с участием вице-премьера Юрия ТРУТНЕВА.

Как сообщает Минвостокразвития, проект представили заместитель директора «Центра международного сотрудничества» Токийского университета сельского хозяйства Нива КОИЧИ, генеральный директор ООО «Евро-Азиатский торговый дом «Инновация» Мовсес БАРСЕГЯН и начальник секретариата «Центра международного сотрудничества» Токийского университета сельского хозяйства Есино КОИЧИ.

Предполагается, что ДВФУ предоставит земельный участок под проект и доступ к инженерным сетям, Токийский Университет сельского хозяйства – технологию выращивания и саженцы. Оборудование поставит группа компаний «Хитачи». Инвестором выступает компания «Евро-Азиатский Торговый Дом «Инновация».

На первом этапе планируется в экспериментальной теплице на территории ДВФУ выращивать клубнику. На втором этапе – построить питомник и тепличное производство плодово-ягодных культур (клубника, салат, томаты и т.д.) на площади 2,5 тыс. кв. м, а также построить хранилище для готовой продукции. Продукция будет как реализовываться на территории ДФО, так и экспортироваться в Японию. Также компания готова продавать саженцы клубники дальневосточникам.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: Япония  проект  Юрий Трутнев  клубника  инвестиции  остров русский  ДВФУ 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј15:16, 21.03.2019#

    Блин, Русский остров однако РЕЗИНОВЫЙ, уже скоро станет с территорию Приморского края, чего только не пытаются туда запихнуть. . . . . . . . .

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