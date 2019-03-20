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Японцы будут выращивать клубнику и помидоры на острове Русском
Продукцию планируют продавать дальневосточникам и поставлять в Японию
Японские инвесторы в лице группы компаний Hitachi планируют реализовать на острове Русский во Владивостоке проект по экспериментальному выращиванию в теплице клубники, помидоров и салатов. Партнером японцев выступит Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). В настоящее время подобный проект японского капитала реализован в Хабаровском крае, правда, до клубники там дело еще не дошло.
Проект был презентован в среду в рамках Дня иностранного инвестора во Владивостоке с участием вице-премьера Юрия ТРУТНЕВА.
Как сообщает Минвостокразвития, проект представили заместитель директора «Центра международного сотрудничества» Токийского университета сельского хозяйства Нива КОИЧИ, генеральный директор ООО «Евро-Азиатский торговый дом «Инновация» Мовсес БАРСЕГЯН и начальник секретариата «Центра международного сотрудничества» Токийского университета сельского хозяйства Есино КОИЧИ.
Предполагается, что ДВФУ предоставит земельный участок под проект и доступ к инженерным сетям, Токийский Университет сельского хозяйства – технологию выращивания и саженцы. Оборудование поставит группа компаний «Хитачи». Инвестором выступает компания «Евро-Азиатский Торговый Дом «Инновация».
На первом этапе планируется в экспериментальной теплице на территории ДВФУ выращивать клубнику. На втором этапе – построить питомник и тепличное производство плодово-ягодных культур (клубника, салат, томаты и т.д.) на площади 2,5 тыс. кв. м, а также построить хранилище для готовой продукции. Продукция будет как реализовываться на территории ДФО, так и экспортироваться в Японию. Также компания готова продавать саженцы клубники дальневосточникам.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Блин, Русский остров однако РЕЗИНОВЫЙ, уже скоро станет с территорию Приморского края, чего только не пытаются туда запихнуть. . . . . . . . .