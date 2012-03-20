Приморские дольщики получили поддержку

На минувшей неделе проблемы дольщиков обсудили на совещании под руководством губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.

В совещании приняли участие представители краевой администрации, прокуратуры Приморского края, федеральной службы судебных приставов, главы муниципальных образований, обманутые дольщики. Итоги встречи могут порадовать всех тех, кто долгие годы добивается права жить в оплаченном собственном жилье. Владимир Миклушевский взял под личный контроль ситуацию с недостроенными домами с участием долевого строительства.

Восемь проблемных

Основным докладчиком выступил вице-губернатор Приморского края Владимир БАЛАН. По его словам, за последние годы наметилась устойчивая тенденция к увеличению строительства жилья в крае, в том числе вводимого индивидуальными застройщиками.

Так, по итогам прошлого года в крае введено более 590 тысяч квадратных метров, это 110,5% к 2010 году. В общей сложности в крае сдано в эксплуатацию 2 406 домов, 2 357 домов из них - малоэтажное жилье. Объем жилья, вводимого индивидуальными застройщиками, составил 32% от общего числа построенных в крае жилых домов.

Кроме того, в декабре прошлого года введен в эксплуатацию один из проблемных объектов Владивостока на Партизанском проспекте, в строительстве которого принимали участие 99 граждан-инвесторов.

Тем не менее ситуация с домами, в которых задействованы инвестиционные средства граждан, остается напряженной. В 2011 году обманутые дольщики не раз собирались на митинги для того, чтобы обратить внимание властей на свои проблемы. Именно поэтому на совещание в администрации края были приглашены не только представители власти и бизнеса, но и представители инициативных групп по наиболее проблемным объектам долевого строительства.

Как выяснилось, сегодня в Приморье есть 8 недостроенных домов, где зависли деньги граждан. Причиной нарушения сроков строительства послужило отсутствие у застройщиков необходимого для строительства полного пакета документов, в частности, заключения государственной экспертизы проектной документации. У строителей не были оформлены права на земельные участки. По нескольким объектам существуют решения судов, вынесенные по искам прокуратуры, о запрете строительства.

Как считают представители краевой администрации, для того чтобы защитить интересы пострадавших граждан, необходимо работать персонально по каждому дому, так как все 8 проблемных домов имеют свои причины «несдачи» в эксплуатацию.

Например, ситуация с домом по улице Махалина во Владивостоке. Представители компании-застройщика, собрав деньги с дольщиков, фактически сбежали, бросив дом как недостроенный объект. Тем не менее, граждане, вложившие в строительство деньги, сумели консолидироваться, чтобы отстоять свои права и сегодня пытаются достроить дом самостоятельно.

«В данный момент мы охраняем объект, чтобы он не был разграблен, ведь фактически он брошен на произвол, - заявили представители инициативной группы. – Более того, мы готовы своими силами достроить наш дом, но для этого нам необходимо выкупить земельный участок, чтобы в дальнейшем объект не был признан самостроем и снесен по решению суда. Однако департамент земельных отношений администрации Приморского края выступает против выкупа земельного участка, так как, по мнению чиновников это противоречит действующему законодательству.

«Мы обязательно еще раз проанализируем все федеральные законы, чтобы избежать двойного толкования. Я дам указание на этот счет правовому управлению. Однако есть альтернативный вариант. Вы можете взять земельный участок в аренду и достроить дом, не опасаясь в дальнейшем за последствия. Со своей стороны возьму ваш дом на контроль», - обнадежил дольщиков Владимир Миклушевский.

Сложная ситуация по другим 7 объектам. Например, дом по улице Овчинникова по решению суда будет снесен, ведь на месте строительства обнаружено захоронение. Тем не менее решение проблемы есть: власти предлагают компании-застройщику выделить другой земельный участок либо обеспечить дольщиков жильем в двух других домах, возводимых компанией.

Преодолеть барьеры

Еще еще одно здание, на котором на совещании заострили внимание, - это дом по улице Прапорщика Комарова, 45. Его отличие от других долгостроев в том, что объект сегодня активно достраивается. Напомним, что заказчиком строительства является компания ООО «Бомарше», но первоначально строительные работы выполнял подрядчик в лице ОАО «Дальэнергоспецремонт» («ДЭСР»). По договору между «Бомарше» и «ДЭСР» подрядчик должен был завершить строительство в 2006 году. Однако свои обязательства ДЭРС не выполнил. Кроме того, эта компания сегодня балансирует на грани введения процедуры банкротства, пытается вывести своё имущество на третьих лиц.

Выступавший на совещании директор «Бомарше» Денис ДРУЖИН заверил собравшихся, что новый подрядчик, с которым застройщик заключил договор в 2011 году, расторгнув контракт с заморозившим строительство «ДЭСР», уже выполнил технические условия по подключению дома к электросетям; кроме того, на объекте возведена новая кровля, запущены холодная и горячая вода, отопление, произведён значительный объём внутренних и отделочных работ. Обращаясь к губернатору, представитель заказчика отметил: «После смены подрядчика нами выполнено работ на общую сумму 60 млн рублей. При этом общая смета строительства дома зафиксирована на 230 млн рублей. При этом наша компания полностью рассчиталась за фактически выполненные работы - передало в качестве досрочного исполнения расчёта по договору строительного подряда метраж в доме в количестве более 6 500 м2 дольщикам. Право зарегистрировано в установленном порядке, люди получили свидетельства о собственности, сегодня они защищены от каких-либо рейдерских атак и притязаний. Сейчас задача №1 – заселить людей в их квариры». Однако, чтобы люди вселились в квартиры, мне нужна ваша помощь в преодолении бюрократических барьеров, мы хотим сдать дом в эксплуатацию частями, что допускает действующее закнодательство.

Владимир Миклушевский поддержал позицию руководителя компании. По его словам, если дом уже на стадии готовности, то необходимо заселить в него людей, а не создавать бюрократические барьеры. «Есть поручение президента, чтобы проблемы дольщиков были решены до конца 2012 года. Поэтому моя позиция - оперативно решать подобные вопросы, затягивать ввод в эксплуатацию в данном случае объекта не нужно».

Персональная опека

С жалобами на компании «ДальРУС» и «Дальэнергоспецремонт» выступили дольщики дома во Владивостоке по улице Тобольская, 11. Сегодня этот объект, в который дольщики - инвесторы вложили 150 млн рублей, продан некой компании за 10 млн рублей. По мнению дольщиков, налицо незаконная схема увода активов. Дольщики попросили взять ситуацию на контроль и не допустить завершения этой сделки.

Владимир Миклушевский обещал разобраться и в этой ситуации и дал соответствующие указания членам рабочей группы.

«На уровне исполнительной и законодательной власти края необходимо проработать специальный механизм взаимодействия, который бы полностью делал прозрачными структуру деятельности компании-застройщика. Схема отношений компаний и граждан-инвесторов должна быть полностью прозрачна. Дольщики должны получать полную достоверную информацию о деятельности фирмы, о наличии у нее всех разрешительных документов, а также финансовых расходах, - заявил Владимир Миклушевский. – Необходимо закреплять «персонального менеджера» за каждым проблемным объектом. Это должен быть компетентный специалист администрации края, готовый оказать содействие в решении правовых вопросов. Такая персональная ответственность позволит гражданам решить массу юридических проблем с застройщиками, заказчиками, а также представителями судебной системы, и в результате получить жилье в законную собственность».

Виталий МОРОЗОВ, «Золотой Рог».