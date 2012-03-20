На Дальнем Востоке впервые пройдет форум индустрии красоты

27-31 марта во Владивостоке впервые пройдет форум индустрии красоты, организатором которого выступает региональная сеть кадровых агентств «Успех».

Главным событием форума станет I Дальневосточная Конференция «Индустрия Красоты: Опыт и Перспективы - 2012», которая пройдет 28 марта. На конференцию организаторы приглашают топ-менеджеров и владельцев компаний индустрии красоты, которым представят обзор современного состояния отрасли и актуальный прогноз развития рынка «красивого бизнеса». Перед участниками конференции выступят управленцы-практики индустрии красоты, владельцы успешных сетей салонов красоты, эксперты по продажам, продвижению и управлению персоналом.

Более подробная информация www.beautyforumdv.ru.

«Золотой Рог».