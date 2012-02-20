Безопасное страхование опасных объектов

1 января вступил в силу Федеральный закон №225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта». Для Приморья, погруженного в саммитовские стройки, это особенно актуально.

О том, какие изменения влечет новый закон, рассказывает Юрий ШАТОВ, директор Дальневосточного филиала Страховой Группы «СОГАЗ», являющегося одним из ведущих игроков страхового рынка региона в сфере ОПО.

– Юрий Борисович, страхование опасных объектов, правда, добровольное, осуществлялось и ранее. На что направлен новый закон?

– Он предполагает более цивилизованный подход к страхованию со стороны государства и формирует новый уровень социальной ответственности как владельцев ОПО, так и страховых компаний. При этом закон отличается социальной направленностью: в центре его внимания – человеческая жизнь. Масштабные катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС и шахте «Распадская» показали, сколь серьезными могут быть последствия чрезвычайных происшествий на такого рода объектах. И если раньше пострадавший в результате таких аварий мог рассчитывать на сравнительно небольшую компенсацию, которая рассчитывалась исходя из его заработка, то теперь размер страховых выплат существенно вырос. В случае гибели человека он составляет не менее 2 млн рублей. Вместе с тем я уверен, что в новом подходе к страхованию должны быть заинтересованы прежде всего сами владельцы ОПО. Ведь нередко плотность населения в районах расположения опасных производств довольно велика, материальные компенсации за вред, нанесенный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, могут оказаться непосильными для предприятия, в то время как обязательное страхование позволяет покрыть эти расходы.

– Новый закон серьезно увеличил лимит ответственности страховщика и, соответственно, суммы страховых премий. Многие считают их завышенными…

– Но ведь и размеры страховых выплат тоже выросли значительно! Что касается жалоб на высокие тарифы, то средний показатель для крупных предприятий, по данным Минфина, составляет всего 0,32%. В среднем страховой полис обойдется владельцу ОПО в 67 тысяч рублей, а для типовой АЗС, например, его стоимость составит всего порядка 13 тысяч. К тому же существует возможность оплатить страховку в рассрочку.

Новые тарифы абсолютно обоснованны, зависят от максимально возможного количества потерпевших и рассчитывались на основе реальных страховых случаев. Кстати, по новому закону на страховые и компенсационные выплаты потерпевшим идет не менее 80% страховой премии.

– Для кого обязательна процедура страхования и как она происходит?

– Страхование ответственности владельцев ОПО обязательно для предприятий, работающих с взрывоопасными, токсичными и горючими веществами, эксплуатирующих гидротехнические сооружения, стационарные подъемные механизмы и т. д., – перечень таких объектов установлен законодательно.

После сдачи такого объекта в эксплуатацию его владелец должен добровольно предоставить соответствующие данные в контролирующие органы. Затем назначается экспертиза для оценки степени опасности объекта, и в зависимости от ее результатов и типа объекта применяются те или иные страховые тарифы.

– Кто имеет право на страховое возмещение и как распределяются выплаты?

– Новый закон защищает как физических лиц – сотрудников предприятий (это, кстати, одно из нововведений) и третьих лиц, жизни или здоровью которых причинен вред, так и юридических.Максимальная выплата в случае смерти составляет не менее 2 млн руб. на каждого погибшего, расходы на погребение – до 25 тыс. руб., возмещение имущественных потерь физическому лицу – до 360 тыс. руб., юридическому – до 500 тыс. руб. Кроме того, впервые учитывается причинение вреда, вызванное изменениями условий жизнедеятельности каждого потерпевшего, включая расходы на переезд к месту временного пребывания и приобретение жизненно важных материальных средств – до 200 тыс. руб.

– А какое наказание предусмотрено за отсутствие полиса?

– Санкции будут применяться с апреля и влекут выдачу предписания надзорного органа о приостановлении эксплуатации опасного объекта, наложение административного штрафа (для юридических лиц – до 500 тыс. руб.) и взыскание необоснованно сбереженной страховой премии в доход Российской Федерации.

– Что вы можете посоветовать руководителям опасных производств, выбирающим страховую компанию?

– Убедиться в том, что она имеет соответствующую лицензию. Уточнить, является ли она членом Национального союза страховщиков ответственности (НССО), поскольку услуги по обязательному страхованию ОПО могут оказывать только его участники. Огромное значение имеет опыт страхования в данной сфере.

– СОГАЗ как раз имеет этот самый опыт, большинство опасных производственных объектов на территории края уже не первый год страхуются в вашей компании. Вот и мост через бухту Золотой Рог, на котором в декабре случился пожар, тоже. Будет ли выплачена ТМК страховая компенсация и в каком объеме?

– На сегодняшний день осуществляется экспертиза состояния пострадавшей от пожара части мостового перехода и причин его возгорания. Если будет установлено, что данный убыток является страховым событием, то СОГАЗ, безусловно, исполнит свои обязательства в рамках договорных отношений с ЗАО «ТМК».

Досье "ДК"

СОГАЗ – крупнейший страховщик гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих ОПО, действующий член НССО, имеет высший рейтинг надежности А++. За 9 месяцев 2011 г. произвел более 50% всего объема выплат на рынке добровольного страхования ОПО. Дальневосточный филиал является страховщиком более 40% объектов саммита АТЭС.

Татьяна СУШЕНЦОВА, «Дальневосточный капитал».