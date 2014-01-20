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Во Владивостоке рыбный порт в 2013 году увеличил перевалку на 20,7%

20 Января 2014, 15:17 | Владивосток

ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" (Владрыбпорт) в 2013 году обработало 3 млн 351,4 тыс. тонн грузов.

В том числе перевалено 1 млн 438,7 тыс. тонн навалочных грузов (+51,19% к 2012 году), 148,9 тыс. тонн рыбопродукции (-1,3%), 337,4 тыс. тонн металлолома и 32,627 тыс. единиц автотехники.

Перевалка грузов в контейнерах выросла на 3,5% - до 149,819 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

Всего в 2013 году порт обработал 814 судов и 36,912 тыс. вагонов.

Владивостокский морской рыбный порт располагается на южном берегу бухты Золотой Рог в порту Владивосток.

ЗАО "Геотэкс" (Москва, 99% принадлежит дочери председателя совета директоров "Владрыбпорта" Александра КАТУНИНА Марии КАТУНИНОЙ) владеет 51,98% (54,42% обыкновенных) акций ОАО "Владрыбпорт", Asian Metal Resources Group (США, 100% принадлежит члену совета директоров Денису САРАНЕ) - 26% (27,23% обыкновенных).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: перевалка  итоги  порт 



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