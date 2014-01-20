Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке рыбный порт в 2013 году увеличил перевалку на 20,7%
ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" (Владрыбпорт) в 2013 году обработало 3 млн 351,4 тыс. тонн грузов.
В том числе перевалено 1 млн 438,7 тыс. тонн навалочных грузов (+51,19% к 2012 году), 148,9 тыс. тонн рыбопродукции (-1,3%), 337,4 тыс. тонн металлолома и 32,627 тыс. единиц автотехники.
Перевалка грузов в контейнерах выросла на 3,5% - до 149,819 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера).
Всего в 2013 году порт обработал 814 судов и 36,912 тыс. вагонов.
Владивостокский морской рыбный порт располагается на южном берегу бухты Золотой Рог в порту Владивосток.
ЗАО "Геотэкс" (Москва, 99% принадлежит дочери председателя совета директоров "Владрыбпорта" Александра КАТУНИНА Марии КАТУНИНОЙ) владеет 51,98% (54,42% обыкновенных) акций ОАО "Владрыбпорт", Asian Metal Resources Group (США, 100% принадлежит члену совета директоров Денису САРАНЕ) - 26% (27,23% обыкновенных).
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Без пыления и смерзания
- Магазин "Армия России" разочаровал приморцев
- "М.Видео" хочет задавить конкурентов во Владивостоке
- "Самбери" заявила о проблемах с электроснабжением гипермаркета на Эгершельде
- "Самбери" сделал подарок Владивостоку
- Во Владивостоке открылся крупнейший в Приморье гипермаркет
- "М.Видео" обещает обрушить рынок электроники и бытовой техники в Приморье
- Свалку отходов в приаэродромной территории аэропорта Владивосток прикрыла прокуратура
- Во Владивостоке презентовали виртуальную реальность
- В магазины Владивостока "ревизорро" нагрянул с представителями прокуратуры
Новости раздела
- Во Владивостоке грядет подорожание общественного транспорта
- Стало известно, когда на месте бывшего "В-Лазера" откроется новый супермаркет
- Vladivostok Boat Show X проходит во Владивостоке
- Во Владивостоке исчезнут муниципальные автобусы
- Тихоокеанский туристский форум во Владивостоке соберет более 30 иностранных гостей
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Сотрудникам ликвидируемого магазина "В-Лазер" повезло со скидками
- Во Владивостоке открылась традиционная выставка "Город-2018"
- Во Владивостоке два таможенных пункта пропуска будут работать с системой tax free
- Из Владивостока в Хабаровск запустят дополнительный авиарейс
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа