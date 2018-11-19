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Приморье вновь попытается избавиться от "Хаяттов"

19 Ноября 2018, 12:35 | Владивосток

О том, чтобы компенсировать многомиллиардные затраты, речи уже не идет

Глава Приморья Олег КОЖЕМЯКО обратился в краевой парламент за согласием на продажу двух недостроенных пятизвездных гостиниц во Владивостоке. Несостоявшиеся «Хаятты», которые предполагалось продать еще при Владимиру МИЛУШЕВСКОМ, вновь выставят на торги сначала по «английской», а затем – в случае неудачи первых – по «голландской» системе. Стартовая цена будет определена по итогам независимой оценки.

Напомним, что в 2017 году долгострои, стоившие бюджету Приморского края более 15 млрд рублей, уже пытались продать. «Английский аукцион» с повышением стартовой цены интереса у потенциальных покупателей не вызвал, а «голландский» (с понижением) был отменен сменившим Миклушевского Андреем ТАРАСЕНКО. Позиция Тарасенко заключалась в том, что достроенные гостиницы удастся продать дороже, однако за год его пребывания у власти ни один из отелей так и не был достроен.

Новый руководитель края Олег Кожемяко уже заявлял о намерении продать отели-долгострои. Однако по закону для этого требуется согласие Законодательного Собрания – его администрация Приморья официально запросила в понедельник, 19 ноября. К проведению оценки рыночной стоимости многофункциональных гостиничных комплексов на мысе Бурном и Корабельной набережной предполагается привлечь независимого оценщика, а к проведению аукциона – организатора торгов АО «Российский аукционный дом».

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: владивосток  кожемяко  отель  Хаятт  аукцион  стройка 



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