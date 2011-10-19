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"Северному завозу" из Владивостока на Колыму - более 100 лет
100 лет тому назад, 22 июля 1911 г., из бухты Золотой Рог вышли ледоколы «Таймыр», «Вайгач», а через неделю за ними отправился грузо-пассажирский пароход «Проспер», только что перешедший от норвежцев в собственность Добровольного флота. Перед капитанами была поставлена задача - доставить груз в устье реки Колыма. Это был первый рейс моряков Владивостока в Ледовитый океан и первая попытка «северного завоза».
Товары на берега Колымы доставляли через Иркутск и Якутск, и потому дороговизна страшная. Министр торговли С. ТИМАШЕВ решил найти морской путь и предложил правлению Добровольного флота организовать доставку грузов на Колыму, заручившись поддержкой морского министра, что пароход будут сопровождать два ледокола «Вайгач» и «Таймыр». Вход в устье должна была обеспечить команда поручика-гидрографа Г. СЕДОВА.
Необходимо было судно, способное пройти через льды Чукотского моря. Выбор пал на пароход «Просперо» норвежской компании. Норвежцы перегнали его во Владивосток лишь в июле 1911 г. Ледоколы были уже в пути, и сроки поджимали. Сделку еще оформляли, а на борт уже грузили товары. Торговые фирмы Владивостока успели собрать лишь 40 тонн грузов и два кунгаса, а морской штаб погрузил катер для гидрографов.
Капитаном «Просперо» был назначен контр-адмирал в отставке Петр Аркадьевич ТРОЯН. До этого он уже командовал большегрузным пароходом «Дон». А теперь получил в управление быстроходный пароход. Те же «Таймыр» и «Вайгач» рядом с ним были тихоходами. Потому транспорт быстро нагнал ледоколы.13 августа караван обогнули мыс Дежнева. Впервые, через 260 лет после похода Попова и Дежнева, русские суда плыли по Чукотскому морю. Пароход медленно следовал за ледоколами. Приходилось идти вдоль кромки льдов, рискуя оказаться зажатым. Там, где маленькие ледоколы проходили свободно, транспорт едва протискивал громадный корпус. У мыса Медвежьего суда расстались. Пароход вошёл в Колыму, а ледоколы приступили к описанию устья Колымы.
23 августа пароход впервые бросил якорь у самой северной казачьей станицы. Его восторженно встретили жители. Население станицы спешно приступило к разгрузке судна. Троян торопился, так как повадки полярного океана были ему неизвестны. И уже через три дня ледоколы и транспорт взяли курс на восток.
В Чукотском море ледоколы занялись описанием побережья. Во Владивосток они вернулись лишь 15 октября. В память о первом северном завозе остров в заливе, куда впадает Колыма, был назван именем капитана Петра Трояна. А пароход «Просперо» переименован в «Колыма».
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