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Россия способна сама прокормить себя рыбой

19 Сентября 2012, 02:45 | Владивосток

Интересные данные о российском рыбном рынке подготовила Федеральная таможенная служба. Наводят на размышления. Прежде всего, отмечу расхождение между отчётными данными Росрыболовства и цифрами таможенников. Росрыболовство сообщает о том, что импорт рыбопродукции в Россию в 2011 году составил 917 тысяч тонн, а в официальной справке ФТС, подписанной начальником Управления таможенной статистики и анализа В.А.ТЕРЕХОВЫМ, другие данные – 800 304,5 тонны.

zrpress.ru, золотой рог, владивосток

С 1 января 2009 года вступила в силу законодательная норма об обязательной доставке уловов водных биоресурсов на таможенную территорию Российской Федерации. Поэтому корректная база для сравнения динамики экспорта – это именно 2009 год (по данным ФТС экспорт рыбопродукции в 2008 году составлял 202 тысячи тонн, а в 2009 год он вдруг увеличился в пять раз – до 1 019 тысяч тонн). Специалисты и эксперты прекрасно понимают, что никакого взрывного увеличения экспорта в 2009 году не произошло, просто прежде отсутствовала законодательная норма, обязывающая рыбаков производить таможенное оформление только в российских портах. Для чистоты расчётов будем основывать наши сравнения на показателях 2009 года – иначе запутаемся в лукавых цифрах.

Итак, с 2009 года экспорт рыбопродукции из России увеличился с 1 млн тонн до 1,4 млн тонн (на 40%), а выручка от экспортных поставок за этот же период возросла с $1,7 млрд до $2,4 млрд (на те же самые 40%). Импорт рыбопродукции в Россию оценивается примерно в ту же цифру – $2,3 млрд. Такое совпадение наводит на простой как рыболовный крючок вывод – Россия способна сама прокормить себя рыбой. Нужно только одно – перенаправить экспортные поставки рыбопродукции на внутренний рынок. На первый взгляд, всё понятно: вывозим рыбу с низкой степенью обработки и задёшево, а ввозим рыбу с высокой степенью обработки и задорого. Так ли всё просто? Материалы ФТС позволяют понять: какую рыбу предпочитают россияне и за что они готовы платить.

zrpress.ru, золотой рог, владивосток

Почти треть денежного оборота рыбного импорта приходится на долю свежей и охлаждённой рыбы (форель и сёмга). Обратите внимание: 128 тысяч тонн импортной рыбопродукции – это всего 16% физического объёма ввозимой рыбопродукции, но почти треть денежного объёма ($730 млн). Идём дальше. Вторая по прибыльности группа импортной рыбопродукции – это креветки. 58 тысяч тонн креветок – это всего 7% импортных потоков, если считать в тоннах, и почти 12% - если считать в долларах ($270 млн). И, наконец, третья по прибыльности группа – рыбное филе. Ввоз 125 тысяч тонн рыбного филе (15% физического объёма импорта) сгенерировал денежную выручку в $333 млн (15% денежного оборота).

Поглядим повнимательнее на рыбное филе. Откуда оно? Структура импортных поставок филе такова: 26% - из Китая (30 тысяч тонн филе тилапии, хека и минтая), 26% - из Норвегии (30 тысяч тонн филе сельди), 20% - из Вьетнама (27 тысяч тонн филе пангасиуса), 9% - из Исландии (11 тыс. тонн филе сельди). На четыре перечисленные страны приходится свыше 80% поставок импортного филе. Причём половина этого количества – филе атлантической сельди (которую не добывают в дальневосточных морях), а другая половина – пангасиус и тилапия, производство которых дотируется государством. Импорт филе минтая в 2011 году не превышал 12 тысяч тонн – меньше 10% всего ввезённого в Россию рыбного филе. Вот так потребитель оценивает рыночный потолок минтаевой продукции. Невысоко оценивает, прямо скажем. Пока, по крайней мере.

zrpress.ru, золотой рог, владивосток

Вопреки расхожим утверждениям 56% российского рыбного импорта (в физическом объёме) – это мороженая рыба. Вот так! Не продукция с высокой добавленной стоимостью, а именно мороженая рыба. В 2011 году ввезли почти 450 тысяч тонн на сумму свыше $820 млн. Что это за рыба? Можно её заменить российской рыбой? Мороженая рыба импортного происхождения – это главным образом сельдь, скумбрия, сардины и лосось (310 тысяч тонн). Это излюбленное сырьё для многих рыбоперерабатывающих предприятий в европейской части страны. Им необходимо именно такое сырье по двум причинам. Во-первых, потребители любят жирную сельдь, любят консервы из скумбрии и сардин, любят лосось. Во-вторых, экономика российских рыбопереработчиков очень хрупкая: любые перепады цен, любые сбои в логистике, любое превышение технологических отходов больно бьют по кошельку. Считают каждую копейку, поэтому мавританская скумбрия, норвежская сельдь и датские сардины рентабельнее.

Давайте сравним усреднённую цену мороженой рыбы, которую Россия ввозит, с усреднённой ценой мороженной рыбы, которую Россия экспортирует, и используем для этого весовые коэффициенты. Дело в том, что атлантическая сельдь и охотоморская сельдь, минтай и скумбрия, горбуша и форель стоят неодинаково. Поэтому важно измерить долю каждого водного биоресурса в общем объёме экспорта/импорта и увязать их с мировыми ценами на соответствующий водный биоресурс. Выполнив такую исследовательскую процедуру, мы обнаруживаем, что усреднённая стоимость одной тонны российской экспортной мороженой рыбы примерно на 10% дешевле усреднённой стоимости одной тонны импортной мороженой рыбы. Дешевле! Почему же переработчики её не покупают? Потому что переработчикам надо прибавить к этой цене стоимость доставки сырья из Владивостока в то же Подмосковье. К тому же многие рыбодобывающие предприятия применяют ЕСХН, а налоги – вещь упрямая: если в одном месте убыло – значит, в другом месте прибудет. Если продавец применяет ЕСХН, то покупатель вынужден платить их не из дохода, а из прибыли.

zrpress.ru, золотой рог, владивосток

Что же получается? 80% российского рыбного импорта (если измерять в деньгах) – это охлаждённые сёмга и форель, креветки, мороженные атлантическая сельдь, скумбрия, сардины. То есть такие виды водных биоресурсов, которые в России не добываются (или не выращиваются) или добываются (и выращиваются) в недостаточных для удовлетворения внутреннего спроса объёмах. Именно внутренний рынок диктует и видовой состав рыбопродукции, и типы переработки, пользующиеся наибольшим спросом на рынке. Вот и получается, что вывозят из России и ввозят в Россию РАЗНУЮ рыбопродукцию. Разную и по видовому происхождению, и по уровню переработки. Если говорить о видовом происхождении, то импорт восполняет недостаточное внутреннее производство сёмги, форели, креветок, сельди и скумбрии. Если говорить об уровне переработки, то импорт восполняет недостаточное внутреннее производство охлаждённой рыбопродукции и рыбного филе.

Президент Ассоциации добытчиков минтая Герман ЗВЕРЕВ.

«Золотой Рог».

Автор: Герман Зверев
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