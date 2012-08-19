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Энергосистема ДФО готова взять «на баланс» саммит АТЭС
Все предприятия энергетики Дальнего Востока готовы к бесперебойной работе как во время саммита АТЭС во Владивостоке, так и в отопительный осенне-зимний период 2012-2013 года.
В пятницу во Владивостоке Минэнерго провело выездное совещание, на котором собрались более 50 представителей энергетических и энергоснабжающих предприятий Дальнего Востока, сетевых компаний, представители руководителей регионов, которые отвечают за энергетику и газокоммунальное хозяйство. Совещание провел заместитель министра энергетики Михаил КУРБАТОВ, прибывший накануне из Москвы в составе делегации из пяти человек от Минэнерго.
Вполне естественно, что журналистов на совещание не допустили. Однако генеральный директор РАО «ЭС Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ дал краткую оценку состояния дел в энергосистеме в целом и обнадежил, что предстоящий саммит и отопительный сезон пройдут без серьезных эксцессов. Вот, что конкретно сказал Сергей Толстогузов журналистам.
Если бы не газ
- Вопрос подготовки объектов энергетики к предстоящему осенне-зимнему периоду можно разделить на несколько, - это обеспечение тепло-электростанций топливом, выполнение ремонтной программы, программы тех. перевооружения и реконструкции, обеспечение готовности энергетического оборудования и персонала к несению максимума нагрузок. К работе на совещании привлечены руководители всех энергокомпаний, выполняющих свою операционную деятельность на территории Дальнего Востока. Предвосхищая итоги совещания, можно сказать, что мы идем в плановом режиме. Решены основные вопросы топливообеспечения, это касается в том числе и северного завоза, который нас немного беспокоил с точки зрения обеспеченности углем. Остаются вопросы по газу, но мы купируем и эту проблему, и здесь все решения найдены.
Уточняя вопрос с газообеспечением переведенных на этот вид топлива владивостокских ТЭЦ, Сергей Толстогузов пошутил, «мол, не было газа, не было и проблем с газом». Но серьезно пояснил, что с конца прошлого года, когда в строй был введен газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток, подача газа прекращалась 15 раз. Последнее отключение было в июне этого года и связано с ремонтом газопровода. По словам Толстогузова, Газпром в настоящее время достаточно активно ведет работы по доведению технического состояния газопровода до требуемых параметров, и выразил надежду, что зимой эти проблемы будут ощущаться в меньшей степени, хотя у энергетиков обеспокоенность остается. Как пояснили корреспонденту «ЗР» в ОАО «ДГК», остановка подачи газа на объекты энергетики, это ТЭЦ_1 и ТЭЦ-2, а также Северная котельная во Владивостоке, связана с возникновением гидратных пробок в газопроводе. В эти периоды энергообъекты в срочном порядке переводились на резервные виды топлива, что сопряжено с дополнительными затратами. Перерасходованные средства могли быть потрачены на ремонты, строительство, реконструкцию, - пояснили в ДГК.
Готовы на все 100%
Касаясь готовности энергетических объектов, которые попали под программу саммита, а это касается развития сети в зоне действия ФСК, сети и подстанций в зоне действия ДРСК, и, соответственно, о. Русский, генеральный директор РАО «ЭС Востока» отметил, что на сегодняшний день заключены все договоры на эксплуатацию оборудования, которое установлено и принято на всех станциях. Эксплуатирующей организацией станет ОАО « ДГК». Все объекты обеспечены подготовленным персоналом, так что по эксплуатации вопросов нет. И тем не менее, будут продолжаться общесистемные тренировки, которые призваны наладить взаимодействие всех служб разных компаний для обеспечения надежности энергоснабжения и координации их действий, как в штатных, так и в нештатных ситуациях.
Врио первого вице-губернатора Приморского края Сергей СИДОРОВ коротко сказал о готовности объектов приморской энергетики.
- Мы полностью готовы к осенне-зимнему периоду, запас топлива превышает 100%, работа с энергетиками ведется в штатном режиме. Что касается энергообъектов, реконструкция которых проводилась в рамках подготовки к саммиту АТЭС, то в августе будут окончательно сданы все объекты, и в частности, на ТЭЦ-2 будут переведены на газ седьмой и восьмой котлы. Финансирование всех работ ведется в штатном режиме.
Надежда ВОРОНЦОВА, «Золотой Рог».
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