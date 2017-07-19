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Макет рыбного рынка во Владивостоке представят на ВЭФ

19 Июля 2017, 10:40 | Владивосток

В Приморье продолжается работа над проектами, разработанными на основе договорённостей президента РФ Владимира ПУТИНА и премьер-министра Японии Синдзо АБЭ. Этапы реализации обсудили на совещании под руководством вице-губернатора Александра ЮРОВА, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По словам заместителя главы региона, все предложенные японской стороной проекты: очистные сооружения, развитие инфраструктуры, в том числе дорожной, рыбный рынок и благоустройство зеленых зон - важны для развития Приморья.

«Каждому проекту необходимо уделить пристальное внимание и сделать все возможное для того, чтобы он был реализован», - подчеркнул вице-губернатор.

Примеры успешного сотрудничества в этой области будут представлены главам государств уже на третьем ВЭФ, который пройдет в Приморье 6-7 сентября.

Так, например, по словам и.о. директора департамента рыбного хозяйства Сергея НАСТАВШЕВА, гостям мероприятия презентуют макет рыбного рынка, который планируют построить во Владивостоке в районе набережной Цесаревича.

«Параллельно с подготовкой макета мы ведем переговоры с потенциальными инвесторами. Уже есть компания с готовой концепцией, которая готова его построить», - отметил он, добавив, что макет будет представлен в павильоне Приморья на фестивале «Улицы Дальнего Востока».

Помимо этого, в Приморье уже реализуется проект по малоэтажному строительству по японским технологиям, отметили специалисты департамента градостроительства Приморья. В работе русско-японской группы также такие проекты, как модернизация очистных сооружений для акватории Владивостока и мусоросжигательного завода №1, создание системы «умных светофоров», сада камней и другие. Все предложения обсуждаются в тесном сотрудничестве с японской стороной.

Напомним, сделать Владивосток комфортным для жизни президенту России Владимиру Путину предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на втором Восточном экономическом форуме в Приморье. Договор о реализации мастер-плана Владивостокского городского округа подписан между японской архитектурно-инжиниринговой компанией «Никкен Секкей ЛТД» и Фондом единого института развития в жилищной сфере.

Юрий РОГОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: парная рыба  акватория  владивосток  рыба  инфраструктура  премьер-министр  Путин  инвестор  улов  вэф  рынок  проект  абэ  президент  Япония 



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