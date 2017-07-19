Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Макет рыбного рынка во Владивостоке представят на ВЭФ
В Приморье продолжается работа над проектами, разработанными на основе договорённостей президента РФ Владимира ПУТИНА и премьер-министра Японии Синдзо АБЭ. Этапы реализации обсудили на совещании под руководством вице-губернатора Александра ЮРОВА, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По словам заместителя главы региона, все предложенные японской стороной проекты: очистные сооружения, развитие инфраструктуры, в том числе дорожной, рыбный рынок и благоустройство зеленых зон - важны для развития Приморья.
«Каждому проекту необходимо уделить пристальное внимание и сделать все возможное для того, чтобы он был реализован», - подчеркнул вице-губернатор.
Примеры успешного сотрудничества в этой области будут представлены главам государств уже на третьем ВЭФ, который пройдет в Приморье 6-7 сентября.
Так, например, по словам и.о. директора департамента рыбного хозяйства Сергея НАСТАВШЕВА, гостям мероприятия презентуют макет рыбного рынка, который планируют построить во Владивостоке в районе набережной Цесаревича.
«Параллельно с подготовкой макета мы ведем переговоры с потенциальными инвесторами. Уже есть компания с готовой концепцией, которая готова его построить», - отметил он, добавив, что макет будет представлен в павильоне Приморья на фестивале «Улицы Дальнего Востока».
Помимо этого, в Приморье уже реализуется проект по малоэтажному строительству по японским технологиям, отметили специалисты департамента градостроительства Приморья. В работе русско-японской группы также такие проекты, как модернизация очистных сооружений для акватории Владивостока и мусоросжигательного завода №1, создание системы «умных светофоров», сада камней и другие. Все предложения обсуждаются в тесном сотрудничестве с японской стороной.
Напомним, сделать Владивосток комфортным для жизни президенту России Владимиру Путину предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на втором Восточном экономическом форуме в Приморье. Договор о реализации мастер-плана Владивостокского городского округа подписан между японской архитектурно-инжиниринговой компанией «Никкен Секкей ЛТД» и Фондом единого института развития в жилищной сфере.
Юрий РОГОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Макет рыбного рынка во Владивостоке представят на ВЭФ
- Цены на дальневосточную рыбу не поддаются контролю
- Власти Приморья рассчитывают на участие японцев в создании рыбного кластера
- Во Владивостоке первый специализированный рыбный рынок появится не раньше 2016 года
- Перед аэропортом Владивостока торговали опасной икрой
- Во Владивостоке рыбаки поговорят "о своем" на международном уровне
- Жителей Владивостока призывают бороться с незаконной торговлей морепродуктами
- Спрос на рыбу во Владивостоке ограничен холодильником
- Россия способна сама прокормить себя рыбой
- Дальневосточной рыбе дали зеленый свет
Новости раздела
- Макет рыбного рынка во Владивостоке представят на ВЭФ
- Владивосток становится центром гастрономического туризма
- Во Владивостоке построят необычный дом
- Большой ГУМ наконец откроют для посетителей (фото)
- Контролеры выявили в торговых сетях Владивостока взрывной рост цен на некоторые продукты (фото)
- Во Владивостоке попытались продать школу
- Питерцы купят одну из ведущих управляющих компаний Владивостока
- Магазин "Армия России" разочаровал приморцев
- Улица Семеновская во Владивостоке получит новое начало
- "МегаФон" выпустил собственные карты
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится огромный спорткомплекс
- В России изменились правила перевозки детей в автомобиле
- Россия выходит из ВТО
- В Приморье на аукционе рыбоводный участок был продан за баснословную сумму
- В России нашли способ увеличить пенсии на 10 тысяч рублей каждому
- В вузах закроют военные кафедры
- Землетрясение у берегов Приморья попытались связать с ядерными испытаниями в КНДР
- Стало известно, почему периодически исчезают автобусы с владивостокских маршрутов
- В "Луче-Энергия" могут появиться легионеры из Словакии и Сербии
- Приморский психиатр рассказал, почему у владельцем оружия иногда "сносит крышу"