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Отопительный сезон во Владивостоке может быть сорван
ВЛАДИВОСТОК, 19 июля, ZRPRESS. Энергетики уверяют, что периодические ограничения поставок газа во Владивосток из-за гидратных пробок на газопроводе Сахалин-Хабаровск-Владивосток (СХВ) могут привести к срыву отопительного сезона в столице Приморья.
"В целом запасы топлива на складах станций холдинга к отопительному сезону 2012-2013 годов превышают нормативы, установленные Минэнерго. Большие опасения вызывает ситуация с ограничениями поставок газа на Владивостокскую ВТЭЦ-2 и котельные Приморских тепловых сетей г. Владивостока. Это прямой риск надежного энергоснабжения потребителей Приморского края", - сообщил в четверг департамент общественных коммуникаций ОАО "РАО Энергетические системы Востока".
По данным энергетиков, последняя гидратная пробка датируется 21 мая. В полном объеме поставки газа были возобновлены только 30 мая.
В то же время оперативное замещение аварийным топливом на станциях приводит к незапланированным затратам при сжигании мазута для компании.
Только в прошлом году суммарное превышение затрат на топливо по объектам ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) в г. Владивостоке, связанных с замещением газа мазутом по причинам снижения или прекращения подачи газа в необходимых объемах в декабре 2011 года, январе и апреле 2012 года, составило более 400 млн рублей.
Отметим, что "РАО ЭС Востока" ведет переговоры с "Газпромом" по компенсации энергетикам дополнительных расходов, но закрыть потери полностью вряд ли удастся.
Как уже сообщал "Золотой Рог", веденный в эксплуатацию более полугода назад газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток несколько раз останавливался из-за образования гидратных пробок.
Одной из причин гидратообразования назывались нарушения в процессе строительства и наладки. Другой причиной назывался недостаточный объем транспортировки и соответственно, низкое давление в трубе.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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