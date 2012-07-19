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"МегаФон" запустил во Владивостоке сеть 4G на инфраструктуре Yota
ВЛАДИВОСТОК, 18 июля, ZRPRESS. ОАО "МегаФон" вслед за ООО "Скартел" (бренд Yota) начал предоставлять во Владивостоке услуги связи четвертого поколения LTE в качестве виртуального оператора (MVNO) на инфраструктуре Yota.
Владивосток стал шестым российским городом после Москвы, Самары, Новосибирска, Краснодара и Сочи, в котором "МегаФон" в качестве виртуального оператора на сети Yota начал предоставлять пользователям доступ к услугам 4G.
По данным "МегаФона", в настоящее время базовые станции 4G обеспечивают покрытие 80% территории жилых районов Владивостока, а также города Артема, международного аэропорта и острова Русского. До конца 2012 года оператор планирует расширить зону действия сети 4G.
До настоящего времени "МегаФон" мог развивать 4G только в качестве виртуального оператора. Однако 12 июля по итогам конкурса он, наряду с МТС, "ВымпелКомом" и "Ростелекомом", получил собственные частоты в диапазоне 791-862 МГц для развития сетей 4G на всей территории России. До конца года "МегаФон" планирует запуск 4G в Хабаровске и Иркутске.
Днем ранее, 17 июля, о запуске своей сети LTE во Владивостоке сообщил "Скартел".
"Yota ставит перед собой цель стать лидирующим провайдером беспроводного интернета 4G LTE в городе", - говорится в пресс-релизе компании.
Строительство инфраструктуры для запуска сети велось в течение 3 месяцев, инвестиции составили около $6,5 млн. В настоящий момент во Владивостоке и Артеме работает 100 базовых станций, которые обеспечивают покрытие в большинстве районов города. "Скартел" намерен улучшить покрытие в городе, после чего, на втором этапе, перейдет к строительству сети в пригородах Владивостока.
"Скартел" уже начал продажу собственных брендированных устройств 4G (модемы и роутеры) через свои точки продаж и салоны партнеров ("Евросеть" и "Связной"). Тариф на LTE-услуги Yota во Владивостоке, как и в других городах, привязан к потребляемой абонентом скорости (максимальная скорость сети - 20 Мбит/с) и составляет от 300 до 900 рублей в месяц (750 рублей при подключении максимальной скорости на год).
"МегаФон" еще не определился с тарифной политикой в Приморье. До 14 августа 2012 года оператор предлагает бесплатный безлимитный доступ к мобильному Интернету через универсальный модем "МегаФон", который работает как в сети 4G, так и в сетях предыдущих поколений. Стоимость этого "вездехода" в салонах "МегаФона" составляет 2990 рублей.
Отметим, что 16 июля "Скартел" и "МегаФон" перешли под контроль единого холдинга - основные акционеры "МегаФона" (Алишер УСМАНОВ владеет 50,1% оператора) и "Скартела" (75% у Telconet Capital Сергея АДОНЬЕВА, 25% у "Ростехнологий") объединили свои активы в единый холдинг Garsdale (Кипр). Усманову в Garsdale принадлежит 82%, Telconet Capital - 13,5%, "Ростехнологиям" - 4,5%.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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