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Ольга Бузова довела свою линию до Владивостока

19 Июня 2013, 15:38 | Владивосток

Как стало известно ZRPRESS.RU, во Владивостоке в июле планируется открытие магазина, в котором будет представлена линия одежды от небезызвестной участницы, а теперь телеведущей, пожалуй, самого скандального шоу на российском телевидении «Дом-2» Ольги БУЗОВОЙ.

Теледива не теряла времени даром, сидя на лобном месте, а вышла замуж за не самого бедного российского футболиста и решила заняться чем-то серьезным. Осенью прошлого года она совместно с итальянской компанией C&C запустила отдельную линию одежды. Как сообщают интернет-издания, «Ольга давно мечтала найти достойного партнера и помощника в раскрытии дизайнерского таланта,  и ее мечты сбылись: совместная с C&C линия одежды  будет называться Sweet&Sexy».

По словам Ольги, она старалась, чтобы ее одежда была не только стильной, но и доступной для покупателей, поэтому цены на коллекцию приятно удивляют (от 1000 до  3000 руб.). Пока сложно сказать, с какими ценами «тряпочки» от Бузовой доедут до Владивостока.

В коллекции, созданной Ольгой Бузовой, были представлены модные вечерние платья, секси-юбочки, спортивные костюмы и многое другое.

Магазины с одеждой Бузовой сегодня открываются один за другим, поэтому сложно сказать, будет ли на презентации владивостокского бутика присутствовать сама ведущая.

Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Мария Кузовлева
Теги: одежда  торговля  телевидение 



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Комментарии

  • Псевдоним18:42, 19.06.2013#

    нахера она тут нужна?

  • Псевдоним23:53, 19.06.2013#

    иди домой2

  • Псевдоним21:18, 21.06.2013#

    а кто сказал что она стильно одевается, ходит как чувырла, и хочет чтоб все так позорно ходили

  • Псевдоним21:33, 21.06.2013#

    чё за курица инкубаторская?

  • Псевдоним21:55, 21.06.2013#

    Ни за что ничего не куплю от Бузовой.

  • Псевдоним11:55, 26.06.2013#

    Да какая там линия своя! Китайское дерьмо дешёвое, на которое только лейбл присобачен нужный. Нам такое и даром не надЬ, не то что за тыщи. У неё там ещё бижу есть. Тоже из Китая, только с накруткой раз в 10. Пусть припрёт, а мы поржём.

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