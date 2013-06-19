Ольга Бузова довела свою линию до Владивостока

Как стало известно ZRPRESS.RU, во Владивостоке в июле планируется открытие магазина, в котором будет представлена линия одежды от небезызвестной участницы, а теперь телеведущей, пожалуй, самого скандального шоу на российском телевидении «Дом-2» Ольги БУЗОВОЙ.

Теледива не теряла времени даром, сидя на лобном месте, а вышла замуж за не самого бедного российского футболиста и решила заняться чем-то серьезным. Осенью прошлого года она совместно с итальянской компанией C&C запустила отдельную линию одежды. Как сообщают интернет-издания, «Ольга давно мечтала найти достойного партнера и помощника в раскрытии дизайнерского таланта, и ее мечты сбылись: совместная с C&C линия одежды будет называться Sweet&Sexy».

По словам Ольги, она старалась, чтобы ее одежда была не только стильной, но и доступной для покупателей, поэтому цены на коллекцию приятно удивляют (от 1000 до 3000 руб.). Пока сложно сказать, с какими ценами «тряпочки» от Бузовой доедут до Владивостока.

В коллекции, созданной Ольгой Бузовой, были представлены модные вечерние платья, секси-юбочки, спортивные костюмы и многое другое.

Магазины с одеждой Бузовой сегодня открываются один за другим, поэтому сложно сказать, будет ли на презентации владивостокского бутика присутствовать сама ведущая.

Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.