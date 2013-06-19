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Жителей Владивостока призывают бороться с незаконной торговлей морепродуктами
Во Владивостоке сотрудники полиции изъяли более 200 килограммов краба, незаконно поступившего в розничную сеть.
Составлены 12 административных протоколов за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица.
Сотрудниками Центра по исполнению административного законодательства УМВД России по г. Владивостоку совместно со специалистами Россельхознадзора проводятся рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению незаконной торговли крабом.
С начала года на территории Владивостока составлены 12 административных протоколов в отношении лиц, нарушивших административное законодательство, по статье 14.1.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица». Всего с начала года из незаконной торговли изъяты более двухсот килограммов краба.
Материалы направлены в мировой суд для рассмотрения и принятия решения в соответствие с действующим законодательством.
Так, во время проведения рейдовых мероприятий на улице Русская полицейские установили, что продавец торговал мороженым и вареным крабом прямо с лотка, не имея холодильника, специального оборудования и разрешительных документов на осуществление предпринимательской деятельности. Сотрудниками Россельхознадзора морепродукты изъяты и отправлены на временное хранение. Полицейские составили на продавца протокол об административном правонарушении.
УМВД России по городу Владивосток обращается к жителям и гостям краевого центра: в случае обнаружения мест незаконной, стихийной продажи морепродуктов, просьба сообщать по телефону 02, или на «телефон доверия» 265- 52- 99. Приобретая такую продукцию на улице, на лотках открытого типа, особенно в летнее время, Вы рискуете своим здоровьем, а в некоторых случаях - жизнью, - пишет пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним00:53, 20.06.2013#
реально достало народ государство сваими выхадками. кто в наше время не прочь немного заработать ухватить немного удачи ? а с государством то не поделились обидно- точней с теми толстыми кто сидит и поборы берет за все. если бы чурек стоял торговал то нет вопросов а если мы приморцы то эта уже преступление. открыли город и сделали с него не понять чо. я в жизни не сдам ни кого и мало того былаб возможность сам бы встал рядом и зарабатывал. уки ненасытные.
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конечно сдавайте уличных торговцев и вообще всех, кто по доступным и адекватным ценам продает морепродукты в морском городе!!!! А покупайте в магазинах по барыжным заоблачным ценам!!!! Морепродукты-то с луны к вам завозятся, судя по стоимости!!!