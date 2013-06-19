Жителей Владивостока призывают бороться с незаконной торговлей морепродуктами

Во Владивостоке сотрудники полиции изъяли более 200 килограммов краба, незаконно поступившего в розничную сеть.

Составлены 12 административных протоколов за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица.

Сотрудниками Центра по исполнению административного законодательства УМВД России по г. Владивостоку совместно со специалистами Россельхознадзора проводятся рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению незаконной торговли крабом.

С начала года на территории Владивостока составлены 12 административных протоколов в отношении лиц, нарушивших административное законодательство, по статье 14.1.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица». Всего с начала года из незаконной торговли изъяты более двухсот килограммов краба.

Материалы направлены в мировой суд для рассмотрения и принятия решения в соответствие с действующим законодательством.

Так, во время проведения рейдовых мероприятий на улице Русская полицейские установили, что продавец торговал мороженым и вареным крабом прямо с лотка, не имея холодильника, специального оборудования и разрешительных документов на осуществление предпринимательской деятельности. Сотрудниками Россельхознадзора морепродукты изъяты и отправлены на временное хранение. Полицейские составили на продавца протокол об административном правонарушении.

УМВД России по городу Владивосток обращается к жителям и гостям краевого центра: в случае обнаружения мест незаконной, стихийной продажи морепродуктов, просьба сообщать по телефону 02, или на «телефон доверия» 265- 52- 99. Приобретая такую продукцию на улице, на лотках открытого типа, особенно в летнее время, Вы рискуете своим здоровьем, а в некоторых случаях - жизнью, - пишет пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.