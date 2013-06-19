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Жителей Владивостока призывают бороться с незаконной торговлей морепродуктами

19 Июня 2013, 11:59 | Владивосток

Во Владивостоке сотрудники полиции изъяли более 200 килограммов краба, незаконно поступившего в розничную сеть.

Составлены 12 административных протоколов за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя  или юридического лица.

Сотрудниками Центра по исполнению административного законодательства УМВД России по г. Владивостоку совместно со специалистами Россельхознадзора   проводятся рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению незаконной торговли  крабом.

С начала года на территории  Владивостока составлены 12 административных протоколов в отношении лиц, нарушивших административное законодательство, по статье  14.1.1  КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица». Всего с начала года из незаконной торговли  изъяты более двухсот  килограммов   краба.

Материалы направлены в мировой суд для рассмотрения и принятия решения в соответствие с действующим законодательством.

Так, во время проведения рейдовых мероприятий на улице Русская полицейские установили, что продавец торговал мороженым и вареным крабом прямо с лотка, не имея холодильника, специального оборудования и разрешительных документов на осуществление предпринимательской деятельности. Сотрудниками Россельхознадзора морепродукты  изъяты и отправлены на временное хранение. Полицейские составили на продавца  протокол об административном правонарушении.

УМВД России по городу Владивосток  обращается  к жителям и гостям краевого центра: в случае обнаружения мест незаконной, стихийной  продажи морепродуктов,  просьба сообщать  по телефону 02, или на «телефон доверия»  265- 52- 99. Приобретая  такую  продукцию на улице,  на лотках открытого типа, особенно в летнее время, Вы рискуете своим здоровьем, а  в некоторых случаях -  жизнью, - пишет пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку
Теги: морепродукты  незаконная торговля  краб 



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Комментарии

  • государство23:22, 19.06.2013#

    конечно сдавайте уличных торговцев и вообще всех, кто по доступным и адекватным ценам продает морепродукты в морском городе!!!! А покупайте в магазинах по барыжным заоблачным ценам!!!! Морепродукты-то с луны к вам завозятся, судя по стоимости!!!

  • Татошка23:29, 19.06.2013#

    А почему я должна стучать именно на уличных продавцов крабов? А мне не нравятся чурки- водители, дырявые дороги, президент. Продавцы крабов лично мне ничего плохого не сделали.

  • Псевдоним23:42, 19.06.2013#

    пошли вы лесом М усра мусорянские

  • Псевдоним00:05, 20.06.2013#

    Видел сегодня русские парни торгуют крабами, где не скажу! :) Парковки незаконные, фирмы досуга, занимайтесь или вы в долях!

  • Псевдоним00:08, 20.06.2013#

    Весь город торгует клубникой, сказать адреса? 100-летие.

  • Псевдоним00:45, 20.06.2013#

    они суки лучше бы с черными нелегалами так боролись!!!

  • Псевдоним00:53, 20.06.2013#

    реально достало народ государство сваими выхадками. кто в наше время не прочь немного заработать ухватить немного удачи ? а с государством то не поделились обидно- точней с теми толстыми кто сидит и поборы берет за все. если бы чурек стоял торговал то нет вопросов а если мы приморцы то эта уже преступление. открыли город и сделали с него не понять чо. я в жизни не сдам ни кого и мало того былаб возможность сам бы встал рядом и зарабатывал. уки ненасытные.

  • Псевдоним01:38, 20.06.2013#

    А что на НГ ёлки так не ловим?

  • takeoff00:19, 22.06.2013#

    ЛЮДИ, кушайте краба, по доступной цене и никого не слушайте!

  • Sergey01:07, 22.06.2013#

    Статья 14. 1. 1. Незаконные организация и проведение азартных игр

  • Псевдоним01:45, 22.06.2013#

    эТО ВЕДЬ ПРЕКРАСНО, ЧТОВО ВЛАДИВОСТОКЕ МОЖНО ПО ДЕШЕВОЙ ЦЕНЕ КУПИТЬ КАМЧАТСКОГО КРАБА. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ И Я БУДУЧИ В РОСТОВЕ УМУДРИЛСЯ ЕГО ОТВЕДАТЬ

  • Псевдоним10:50, 22.06.2013#

    пацанам респект, частенько беру у них, мусора пошли на х

  • Псевдоним11:30, 23.06.2013#

    всем и так известно, 2 речка, 1речка, спортивная. .

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