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Во Владивостоке откроется известная российская сеть кофеен
19 Июня 2012, 16:39 | Владивосток
Сеть кофеен «Шоколадница», которая уже давно имеет кафе в Хабаровске, дошла, наконец, и до Владивостока – уже в скором времени знаменитая кофейня откроет двери в центре города.
В настоящее время в Москве и Московской области уже работают около 200 кофеен, которые расположены в историческом центре Москвы, оживленных торговых и бизнес-центрах, аэропортах. В 2006 году началось активное развитие сети в регионах.
Сегодня «Шоколадница» успешно работает в крупнейших городах России: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Уфе, Хабаровске. В регионах сеть работает по системе франчайзинга.
Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Золотой Рог».
Автор: Елена Ардальянова
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