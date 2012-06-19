Во Владивостоке откроется известная российская сеть кофеен

Сеть кофеен «Шоколадница», которая уже давно имеет кафе в Хабаровске, дошла, наконец, и до Владивостока – уже в скором времени знаменитая кофейня откроет двери в центре города.

В настоящее время в Москве и Московской области уже работают около 200 кофеен, которые расположены в историческом центре Москвы, оживленных торговых и бизнес-центрах, аэропортах. В 2006 году началось активное развитие сети в регионах.

Сегодня «Шоколадница» успешно работает в крупнейших городах России: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Уфе, Хабаровске. В регионах сеть работает по системе франчайзинга.

Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Золотой Рог».