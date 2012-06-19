Во Владивостоке начали строить дом для малоимущих

Во Владивостоке началось строительство жилого дома для малоимущих граждан, состоящих в очереди на получение жилья. Такое строительство ведется впервые за последние десятилетия.

Первый 55-квартирный дом возводится на улице Глинки (район Седанки), в зоне жилой застройки с практически курортным климатом. Стройка стала возможной благодаря долгосрочной целевой программе "Строительство малобюджетного жилья для обеспечения жилыми помещениями малоимущих граждан Владивостока, нуждающихся в улучшении жилищных условий", разработанной по распоряжению главы Владивостока Игоря Пушкарёва.

Пятиэтажный двухсекционный жилой дом со скатной крышей будет включать одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Возле дома построят спортивную и детскую площадки.

Как сообщил представитель подрядной организации Игорь Трифонов, строители уже завершили строительство фундамента первой секции и возводят монолитные стены. Началась подготовка фундамента второй секции. Все работы идут в соответствии с графиком. Сдача дома планируется в 2013 году.

Действующая программа строительства малобюджетного жилья предполагает возведение и второго дома. В результате реализации программы квартиры смогут получить порядка 140 малоимущих семей, проживающих на территории Владивостока и нуждающихся в улучшении жилищных условий за счет строительства муниципального жилищного фонда.

Получить жилье в этом доме смогут малоимущие граждане, состоящие в соответствии с Жилищным кодексом РФ на учете в администрации Владивостока в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Предусмотрено предоставление жилья в порядке очередности, исходя из времени принятия таких граждан на учёт. На сегодня в очереди стоит около 270 семей. Как подчеркнул глава Владивостока Игорь Пушкарёв, строительство муниципального жилья будет продолжено, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

«Золотой Рог».