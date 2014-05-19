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В Приморье готовится к сдаче "проблемный" жилой дом
Многоквартирный жилой дом на улице Авроровская во Владивостоке, относящийся к «проблемным» объектам долевого жилищного строительства, будет сдан в 4 квартале текущего года.
Об этом сообщили в инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства.
Строительство жилого дома по улице Авроровская, 30 во Владивостоке было возобновлено собственниками жилых помещений в 2014 году. Ранее строительство было остановлено в 2005 году из-за банкротства застройщика ООО «Примстройинвест» в 2005 году.
Для окончания строительства жилого дома, собственниками жилых помещений было создано товарищество собственников жилья «ОНИКС», которое передало функции застройщика ООО «Паритет», сообщили в инспекции.
Сегодня застройщик при активном содействии администрации Приморского края и Владивостока привел в соответствие с законодательством исходно-разрешительную документацию.
Уже оформлены технические условия и заключены договоры на подключение дома к инженерным сетям теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.
В настоящее время подходят к окончанию работы по монтажу внутренних инженерных систем жилого дома, несколькими бригадами выполняется внутренняя отделка здания. Окончание работ запланировано на 4 квартал 2014 года.
Напомним, на прошедшем селекторном совещании министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень отметил Приморский край в числе регионов России, где наиболее эффективно решаются вопросы нарушения законодательства в сфере долевого строительства жилья.
По словам вице-губернатора Василия Усольцева, в прошлом году в Приморье при активном участии администрации края введены в эксплуатацию пять «проблемных» домов, которые долгое время стояли недостроенными. В 2014 году планируется ввести в эксплуатацию 8 объектов.
Напомним, проблемные объекты долевого строительства находятся на особом контроле Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.
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