В Приморье готовится к сдаче "проблемный" жилой дом

Многоквартирный жилой дом на улице Авроровская во Владивостоке, относящийся к «проблемным» объектам долевого жилищного строительства, будет сдан в 4 квартале текущего года.

Об этом сообщили в инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства.

Строительство жилого дома по улице Авроровская, 30 во Владивостоке было возобновлено собственниками жилых помещений в 2014 году. Ранее строительство было остановлено в 2005 году из-за банкротства застройщика ООО «Примстройинвест» в 2005 году.

Для окончания строительства жилого дома, собственниками жилых помещений было создано товарищество собственников жилья «ОНИКС», которое передало функции застройщика ООО «Паритет», сообщили в инспекции.

Сегодня застройщик при активном содействии администрации Приморского края и Владивостока привел в соответствие с законодательством исходно-разрешительную документацию.

Уже оформлены технические условия и заключены договоры на подключение дома к инженерным сетям теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.

В настоящее время подходят к окончанию работы по монтажу внутренних инженерных систем жилого дома, несколькими бригадами выполняется внутренняя отделка здания. Окончание работ запланировано на 4 квартал 2014 года.

Напомним, на прошедшем селекторном совещании министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень отметил Приморский край в числе регионов России, где наиболее эффективно решаются вопросы нарушения законодательства в сфере долевого строительства жилья.

По словам вице-губернатора Василия Усольцева, в прошлом году в Приморье при активном участии администрации края введены в эксплуатацию пять «проблемных» домов, которые долгое время стояли недостроенными. В 2014 году планируется ввести в эксплуатацию 8 объектов.

Напомним, проблемные объекты долевого строительства находятся на особом контроле Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

ZRPRESS.RU, Владивосток.