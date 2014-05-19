www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.65 р. 100 JPY: 58.16 р.
EUR: 74.58 р. 10 CNY: 94.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Недвижимость
Распечатать

В Приморье готовится к сдаче "проблемный" жилой дом

19 Мая 2014, 19:29 | Владивосток

Многоквартирный жилой дом на улице Авроровская во Владивостоке, относящийся к «проблемным» объектам долевого жилищного строительства, будет сдан в 4 квартале текущего года.

Об этом сообщили в инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства.

Строительство жилого дома по улице Авроровская, 30 во Владивостоке было возобновлено собственниками жилых помещений в 2014 году. Ранее строительство было остановлено в 2005 году из-за банкротства застройщика ООО «Примстройинвест» в 2005 году.

Для окончания строительства жилого дома, собственниками жилых помещений было создано товарищество собственников жилья «ОНИКС», которое передало функции застройщика ООО «Паритет», сообщили в инспекции.

Сегодня застройщик при активном содействии администрации Приморского края и Владивостока привел в соответствие с законодательством исходно-разрешительную документацию.

Уже оформлены технические условия и заключены договоры на подключение дома  к инженерным сетям теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.

В настоящее время подходят к окончанию работы по монтажу внутренних инженерных систем жилого дома, несколькими бригадами выполняется внутренняя отделка здания. Окончание работ запланировано на 4 квартал 2014 года.

Напомним, на прошедшем селекторном совещании министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень отметил Приморский край в числе регионов России, где наиболее эффективно решаются вопросы нарушения законодательства в сфере долевого строительства жилья.

По словам вице-губернатора Василия Усольцева, в прошлом году в Приморье при активном участии администрации края введены в эксплуатацию пять «проблемных» домов, которые долгое время стояли недостроенными. В 2014 году планируется ввести в эксплуатацию 8 объектов.

Напомним, проблемные объекты долевого строительства находятся на особом контроле Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: дольщики  долгострой  жилье  строительстов 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru