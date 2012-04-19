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Владивостокские потребители получили дополнительное время

19 Апреля 2012, 16:13 | Владивосток

Длительность потребительского голосования на сайте Конкурса «ПРОФМАРКА» увеличилась с 45 дней до 2 месяцев. Оргкомитет пошел на такой шаг из-за отличительной особенности жителей Владивостока – голосовать в последний момент.

В течение трех последних голосований представители Конкурса анализировали активность потребителей. Оказалось, что на последние 10 дней приходится 30-40% голосов. При этом потребители делают свой выбор вплоть до последних минут голосования. Яркий пример – индустрия развлечения. С 1 февраля по 1 марта свой выбор сделали 5467 человек, но в следующие 15 дней посетители сайта www.profmarka.ru проголосовали еще 4425 раза. Именно поэтому Оргкомитетом было принято решение продлить Конкурс на две недели.

«Во многом на активность потребителей влияют сами номинанты. К примеру, некоторые компании запрашивают у нас логотипы Конкурса, печатают тейбл-стенды и размещают их на рецепции. В индустрии развлечения к такому ходу прибегли несколько баров и кафе. А те компании, у которых развита программа лояльности, использовали корпоративный сайт, клиентскую рассылку и другие подобные инструменты. Соответственно, от начала Конкурса и до момента оповещения потребителей о том, что их любимый бренд участвует в голосовании, проходит определенное время, что и объясняет слабую активность в первые дни Конкурса», – рассказывает руководитель проекта Владимир БАРЫШЕВ.

Получая обратную связь от голосующих, оргкомитет Конкурса отметил еще одну особенность. Если потребитель видит в той или иной номинации неизвестный ему бренд, то перед тем, как сделать свой выбор, он хочет получить более подробную информацию о подобном номинанте.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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