Более 1650 жителей Владивостока подали заявки на установку электросчетчиков по телефону

ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля, ZRPRESS. В феврале текущего года филиал ОАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» предложил владивостокцам, ценящим свое время, оформлять заявки на установку электросчетчиков по телефону. За два месяца новой услугой воспользовались уже более 1650 жителей Владивостока. Кроме этого за указанный период энергетики выполнили1380 поданных таким образом заявок.

Замену/установку индивидуальных приборов учета владивостокцы проводят в рамках Федерального закона №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», в соответствии с которым потребители должны в срок до 1 июля 2012 г. ввести в эксплуатацию приборы учета коммунальных ресурсов, в том числе электроэнергии.

По оценке специалистов «Дальэнергосбыта» во Владивостоке до указанного срока 58,6 тысяч потребителей электроэнергии – физических лиц должны заменить свои приборы учета. Это счетчики с истекшим межповерочным интервалом либо с классом точности 2.5, что не соответствует требованиям действующего законодательства. Кроме того, еще около 18 тысяч потребителей городского округа, не имеющих приборов учета, должны установить их в течение 2,5 месяцев.

Напомним, оформить заявку на установку нового счетчика можно в будние дни по следующим номерам телефонов: 8-800-333-0-444, 296-75-57, с 9:00 часов до 17:30.Чтобы согласовать время работ, электромонтер заранее связывается по оставленному телефону с потребителем, при этом заказчику нужно самостоятельно приобрести подходящий счетчик в розничной сети электротоваров или в Сервисном центре «Дальэнергосбыта» (ул. Октябрьская, 8). После установки счетчика абонента электромонтер пломбирует новый прибор и передает данные для принятия его в учет специалистам Владивостокского расчетно-контрольного центра. Стоимость установки составляет 700 рублей. Оплата производится на месте после выполнения работ.

Получить консультацию, в том числе о характеристиках приборов учета, порядке их установки и принятия в учет, уточнить данные об обслуживающем мастере во избежание случаев мошенничества можно, позвонив по телефону: 299-10-43.

Досье: Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» образовано в 2007 году путём слияния региональных энергосистем Дальнего Востока и осуществляет деятельность на территории Приморья (Дальэнергосбыт), Хабаровского края (Хабаровскэнергосбыт), Амурской области (Амурэнергосбыт), ЕАО (Энергосбыт ЕАО). Компания является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны.

Пресс-служба «Дальэнергосбыта» - филиала ОАО «ДЭК»





