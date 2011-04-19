Вечером - улов, утром - прилавок

Владивостоку необходима торговая площадка для реализации рыбопродукции. При этом возлагать решение вопроса на рыбаков – неверно, считают руководители рыбодобывающих компаний.

Такую позицию изложил Fishnews.ru генеральный директор ООО «Акватехнологии» Сергей СЛЕПЧЕНКО. Его компания – одна из лидеров прибрежного рыболовства в подзоне Приморья и при этом занимается переработкой. По словам Сергея Слепченко, у коллектива есть огромное желание поставлять живую и охлажденную продукцию на внутренний рынок. Но сегодня в крае нет соответствующих терминалов и рынков. «И администрация края, и администрация города в последнее время много об этом говорят, и были даже предложения выделить какие-то помещения, – сообщил в интервью РИА Fishnews.ru руководитель компании. – Но пока дальше разговоров дело не идет». Брать рыбакам на себя решение вопроса по созданию торговой площадки Сергей Слепченко считает неверным шагом. «Рыбаки ловят рыбу и занимаются ее переработкой и доставкой. Организация же торговли – это не наш профильный бизнес. Каждый должен заниматься своим делом, - подчеркнул генеральный директор ООО «Акватехнологии». – Рыбакам есть куда инвестировать – в основной вид деятельности, в развитие добычи, в расширение производства».

Компания «Акватехнологии» готова поставлять на такую торговую площадку 5-6 тыс. тонн рыбы в год, не считая других морепродуктов. Расстояние от поселка Каменка, где базируется прибрежный флот предприятия, до Владивостока - 600 км. «С приобретением собственных рефрижераторных автомобилей, грузоподъемностью 15 и 30 тонн, мы достигли снижения стоимости вывоза продукции и получили уверенность в качестве и сроках доставки, - пояснил генеральный директор. – Из Каменки во Владивосток машина с рыбой идет 10 часов. Вечером загрузил – утром продукция в месте назначения».

Предприятие регулярно получает заявки на парную рыбопродукцию. Однако возить ее мелкими партиями конкретным заявителям экономически невыгодно. «Мы готовы вывозить свою продукцию во Владивосток партиями от 5 до 10 тонн в сезон рыбалки. Если начать с такого объема, то он будет востребован, считают в «Акватехнологииях».