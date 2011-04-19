www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Вечером - улов, утром - прилавок

19 Апреля 2011, 11:02 | Владивосток

Владивостоку необходима торговая площадка для реализации рыбопродукции. При этом возлагать решение вопроса на рыбаков – неверно, считают руководители рыбодобывающих компаний.

Такую позицию изложил Fishnews.ru генеральный директор ООО «Акватехнологии» Сергей СЛЕПЧЕНКО. Его компания – одна из лидеров прибрежного рыболовства в подзоне Приморья и при этом занимается переработкой. По словам Сергея Слепченко, у коллектива есть огромное желание поставлять живую и охлажденную продукцию на внутренний рынок. Но сегодня в крае нет соответствующих терминалов и рынков. «И администрация края, и администрация города в последнее время много об этом говорят, и были даже предложения выделить какие-то помещения, – сообщил в интервью РИА Fishnews.ru руководитель компании. – Но пока дальше разговоров дело не идет». Брать рыбакам на себя решение вопроса по созданию торговой площадки Сергей Слепченко считает неверным шагом. «Рыбаки ловят рыбу и занимаются ее переработкой и доставкой. Организация же торговли – это не наш профильный бизнес. Каждый должен заниматься своим делом, - подчеркнул генеральный директор ООО «Акватехнологии». – Рыбакам есть куда инвестировать – в основной вид деятельности, в развитие добычи, в расширение производства».

Компания «Акватехнологии» готова поставлять на такую торговую площадку 5-6 тыс. тонн рыбы в год, не считая других морепродуктов. Расстояние от поселка Каменка, где базируется прибрежный флот предприятия, до Владивостока - 600 км. «С приобретением собственных рефрижераторных автомобилей, грузоподъемностью 15 и 30 тонн, мы достигли снижения стоимости вывоза продукции и получили уверенность в качестве и сроках доставки, - пояснил генеральный директор. – Из Каменки во Владивосток машина с рыбой идет 10 часов. Вечером загрузил – утром продукция в месте назначения».

Предприятие регулярно получает заявки на парную рыбопродукцию. Однако возить ее мелкими партиями конкретным заявителям экономически невыгодно. «Мы готовы вывозить свою продукцию во Владивосток партиями от 5 до 10 тонн в сезон рыбалки. Если начать с такого объема, то он будет востребован, считают в «Акватехнологииях».

Автор: РИА Fishnews.ru
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru