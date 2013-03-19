Бизнес Владивостока наводит марафет

Современный ритм жизни диктует свои условия. Постоянная нехватка времени в быту, с одной стороны, и экономическая целесообразность для компаний - с другой - взрастили новый, но уже набирающий силу вид бизнеса - клининговые услуги. Последние 10 лет тетушек-уборщиц все чаще заменяют профессиональные компании по уборке помещений со специализированным набором оборудования и широким спектром услуг, что свидетельствует о подъеме клинингового бизнеса в России.

Во Владивостоке данную нишу нельзя назвать насыщенной. Клининговые услуги оказывает небольшое количество компаний. А если о некоторых из них почитать отзывы в Интернете, то список автоматически сокращается. Дело в том, что некоторые компании, вооружившись шваброй и тряпкой, наняв граждан из ближнего зарубежья, заявляют о себе как о клининговой компании и отправляются убирать офисы и квартиры, мебель в которых порой нельзя мыть обычным мылом или порошком, о чем далекие от дорогих вещей иностранцы, конечно же, не догадываются. Вот и приходится потом хозяевам требовать от фирм компенсаций за испорченную мебель, чаще всего безуспешно. Поэтому в своих портфолио благонадежные (хотелось бы верить) фирмы сообщают, что все сотрудники являются гражданами РФ либо зарегистрированы во Владивостоке более пяти лет.

Еще одна проблема - это недобросовестность так называемых менеджеров по клинингу, проводящих приемку помещения. Клиенты жалуются, что сотрудники «не заметили» пыль во многих местах или даже шерсть от любимой кошки на кресле и т. д. Но думается, что и сами клиенты должны тщательно осматривать помещение после уборки - ведь кому как не им знать все грязные углы собственных квартир или офисов.

Вместе с тем причина всех этих и других недостатков клинингового сервиса кроется в слабом, только зарождающемся развитии этой сферы предпринимательства в Приморском крае, отсутствии крупных имен на рынке и в случайности многих мелких фирм. Ведь здесь, как и в любом другом секторе рынка, работает закон о спросе и предложении. В нашем случае культура чистоты только-только формируется в сознании руководителей и бюджетах компаний края.

Несмотря на то что эта сфера предпринимательства только развивается в Приморье, все же некоторые уже оценили преимущества данного сервиса. Понятно, что основной доход чистящим фирмам приносят контракты с крупными компаниями города. Некоторые особо бережливые компании Владивостока не имеют собственного персонала для уборки вовсе - из чисто экономических соображений. Ведь даже притом что услуги по наведению офисного марафета нельзя назвать дешевыми, при правильной калькуляции всех «за» и «против» этот сервис оказывается весьма выгоден обеим сторонам. Многим крупным компаниям сейчас целесообразнее заключить договор с клининговой фирмой, чем содержать штат уборщиц. Этот договор - один из способов оптимизации деятельности компании: бухгалтерия не обременена начислением и выплатой небольших зарплат уборщиц; в связи с отсутствием в штате обслуживающего персонала снижается объем налоговых отчислений; исключается дополнительная работа бухгалтерии по проведению постоянных мелких платежей для закупки уборочных материалов и средств; специалисты по кадрам избавлены от необходимости заниматься вопросами найма сервисного персонала, отвечающего за уборку помещений; да и срок эксплуатации помещений увеличивается минимум на 30%.

Что касается стоимости данных услуг, то она варьируется в зависимости от многих факторов, таких как площадь помещений или прилегающей территории; тип покрытия пола и стен, их изношенность и состояние; количество мебели в помещении; виды и сложность работ; сложность доступа к убираемой площади. Генеральная уборка одного квадратного метра квартиры или коттеджа обойдется от 40 до 70 рублей. Таким образом, уборка 2-комнатной квартиры площадью 60 кв. м обойдется от 2,4 тыс. до 4,2 тыс. рублей. Отметим, что многие компании устанавливают минимальную цену уборки - например, от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей. В понятие генеральной уборки входит: уборка пылесосом ковровых покрытий, влажная уборка твердых полов (камень, гранит, плитка, паркет, ламинат), уборка пыли с открытых доступных поверхностей, мойка окон и подоконников, очистка пыли и загрязнений в труднодоступных местах (решетки радиаторов, каминные решетки, элементы потолочного декора, люстры и т. п.), протирка зеркал, очистка сантехники, вакуумная уборка мягкой мебели.

Дополнительно выполняется отмывка холодильника за 300 рублей, микроволновой печи - за 150 рублей, светильников или люстр - 300 рублей. Для владельцев офисов чистка дивана обойдется от 680 до 1,5 тыс. рублей, кресла - от 120 до 150 рублей, жалюзи - около 100 рублей, мойка фасада здания обойдется около 30 рублей за кв. м.

Но все конечные сметы составляются, как правило, после личного осмотра объекта менеджером компании. По его результатам готовится детальный расчет стоимости уборки.

Если в офисе какой-нибудь мелкой фирмы, где ведется в основном бумажная работа, еще можно допустить наличие пыли, то в таких центрах, как, к примеру, «Иль де Боте», «В-Лазер», DNS, это просто невозможно. Покупатели в первую очередь заметят грязь на полках или неопрятного консультанта, что отразится на имидже компании. А, как известно, репутация только строится долго и сложно, а рушится в одно мгновение.

Именно борьба за чистое имя организации и заставляет многих руководителей обращаться к услугам клининговых компаний. По признанию специалистов этой области, спрос на подобные услуги заметно растет из года в год. Также увеличивается и число компаний, предоставляющих услуги по уборке помещений. Следовательно, у клиентов появляется выбор.

Многие клининговые компании ссылаются на своих крупных клиентов, пытаясь привлечь этим новых. Но ни одна компания не раскрыла точное количество постоянных клиентов. Выходит, что даже в делах чистоты бывают темные пятна.

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.