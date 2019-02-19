Рыбный рынок: Вы стройте, рыба будет!

Во Владивостоке в очередной раз пообещали построить рыбный рынок

Владивосток - отличный пример, когда нужно показать, как не стоит развивать приморский город. Причем даже слово "развивать" здесь вряд ли уместно. Город с уникальным географическим положением и фантастическими же возможностями как будто застрял между реальностями, затравленно наблюдая, как его обходят в развитии все, даже самые мало-мальские, собратья. Спасибо мудрому управлению дальневосточным форпостом и реляциям из Москвы, которой, как считается, виднее.

Китайские, корейские, японские прибрежные деревушки, которые когда-то и в подметки не годились приморской, а ныне и дальневосточной столице, уже давно стали мегаполисами, а Владивосток никак не может перерасти даже размеры крепостного периметра, когда-то начерченного царскими военными инженерами. Щедрая подачка саммита АТЭС в виде мостов, новых дорог, океанариума, университета и прочего - не в счет. Это был, давайте будем честны, случайный подарок судьбы, который никак не зависел от, собственно, города. Просто некто ткнул пальцем на карте именно сюда. А недостроенные "Хаятты" только подтверждают, что Владивосток после хорошего "атэсного" пинка вновь встал как вкопанный. Не помогает даже статус Свободного порта – тут тоже все глухо. Не считать же за развитие принятие в резиденты СПВ придорожного кафе, фасовщика орешков кешью или производителя, пардон, подгузников?..

Жители морского Владивостока, к примеру, все еще вынуждены ездить в сугубо сухопутный китайский Хуньчунь, чтобы показать детям такое чудо света, как аквапарк. А еще столица ДФО, через которую переваливается сотни тысяч тонн рыбы ежегодно, не имеет рыбного же рынка. Но тут забрезжила надежда. Надо добавить, в очередной раз, поскольку обещания его построить горожане слышат с раздражающей уже периодичностью.

Накормить народ рыбой - что может быть более святым делом, нежели это? Библия нам в помощь. И.о. главы Владивостока Олег ГУМЕНЮК на совещании в администрации города, посвященном подготовке строительства рыбного рынка, прошедшем на минувшей неделе, особо отметил, что поручение о том, чтобы он у нас появился, находится на контроле и у губернатора края Олега КОЖЕМЯКО, и у заместителя председателя правительства РФ Юрия ТРУТНЕВА. А раз так, то рынок, кровь из носа, но должен появиться. Во Владивостоке все и всегда так. Подобные инициативы местных властей гасятся в зародыше, поскольку для их реализации нет достаточных полномочий и ресурсов. Городской землей распоряжаются все кому не лень, за исключением мэрии, а если в казне города появляются хоть какие-то свободные средства, их тут же забирают в вышестоящие бюджеты. Поэтому даже такую банальность для любого другого города, как рыбный рынок, во Владивостоке можно построить только по приказу сверху.

Напомним, уже давно принципиально решено, что появится этот рыбный рынок на лобном месте, которое возникло при строительстве Золотого моста, как раз в районе его опоры вблизи Набережной Цесаревича и скандальной гостиницы-долгостроя "Хаятт". В ноябре минувшего года администрация Владивостока предоставила площадку под мостом в долгосрочную аренду компании ООО "Фар Лайн ДВ" под осуществление инвестпроекта "Рыбный рынок".

Олег Гуменюк высказался, что "вопрос создания рыбного рынка во Владивостоке обсуждается уже не первый год, и жители города давно ждут его, он станет значимым и для развития туризма". Упомянув, что были уже разные версии, каким быть этому объекту, он попросил высказаться руководителя компании-инвестора – ООО "Фар Лайн ДВ" Игоря УЛЕЙСКОГО – каким представляется рынок ему.

Улейский отметил, что руководимая им компания была создана специально для того, чтобы построить необходимый городу рынок. Она уже даже зарегистрировалась в качестве резидента Свободного порта Владивосток. В качестве партнеров и соинвесторов строительства рынка уже согласились выступить российские предприятия рыбной отрасли, японская компания Kiyomura Corporation, южнокорейский холдинг Hanaro Holdings, имеющие опыт организации подобных рынков.

В задании проектировщикам специализированной компании "КФК" было предложено запроектировать здание высотой в 4-5 этажей общей площадью около 15 тыс. кв. метров. На первом этаже предполагается создать торговые места для продавцов рыбного рынка, видимо, по типу простого продуктового базара, с аквариумами под живую рыбу и иные организмы. На других этажах – разные рестораны, специализированные магазинчики и агентства. Еще одной особенностью этого объекта будет то, что он должен будет выполнять складские и промышленные функции с ответственными режимами хранения, переработки и пищевого производства из рыбы и морепродуктов.

Стоит напомнить, что руководитель компании Kiyomura Corporation Киеси КИМУРА после встречи с полпредом президента России на Дальнем Востоке вице-премьером Юрием Трутневым в Токио, по сообщению РИА Новости, откровенно высказался: "У нас есть планы и строительства рынка, и развития сети рыбных ресторанов. Мы хотели бы создать в России оптовый центр, из которого могли бы направлять рыбу по всей территории страны, в Москву и на Дальний Восток". То есть, определенная часть рынка на ул. Корабельной Набережной, видимо, будет иметь офисное назначение, где специалисты будут заниматься рыбным оптом.

В общем, совещание в мэрии прошло в довольно радужных тонах, где прозвучали надежды на то, что объект получится прекрасным функционально и архитектурно, станет образцом сервиса и прибежищем культуры обслуживания. Советник главы города по вопросам архитектуры Анатолий МЕЛЬНИК пожелал, чтобы проектировщики особенно хорошо поработали над фасадом и крышей здания, которые будут просматриваться издалека, с разных точек, и не должны портить ответственного места, выделенного под рынок.

Кстати, некоторые эксперты уверены, что строительство рынка именно в этом месте - большая ошибка. Не в том смысле, что земля здесь проклята, это скорее относится к участку под "Хаяттом", который замер неподалеку, а исходя чисто из функциональности. С их точки зрения, для размещения оптового рынка больше всего подходит территория либо в рыбном порту Владивостока, либо на каком-то сопредельном с ним участке. Может быть, считают другие, стоит рассмотреть под рыбный рынок площадку в районе рыбозавода на Второй речке? Тоже вполне удобное место для работы с рыбным оптом.

А кое-кого возмущает, что здание в 15 тыс. кв. метров площадей, заявленное на совещании в мэрии, - это уже почти в два раза больше, чем предполагалось строить ранее – 8 тыс. кв. метров. Естественно, что огромный рыбный рынок закроет пока хороший вид на Золотой Рог с площадки мемориального комплекса морякам торгового флота и вид из возрождаемого Пушкинского сквера.

Но подождем. Может быть, мы просто не знаем своего рыбного счастья…

В соседнем Пусане наслаждаются вкусом парной рыбы. Фото Ольги ДОБРОЛЮБОВОЙ.



Фото автора и из сети Интернет.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.