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Во Владивостоке можно купить военный городок со скидкой

19 Января 2018, 10:56 | Владивосток

Администрация Владивостока выставила на продажу объекты со скидкой, среди которых – военный городок в Садгороде с земельными участками, нежилые помещения на улицах Щитовой, Русской, а также на острове Попова, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города.

Торги назначены на 21 февраля 2018 года.Заявки принимаются до 13 февраля.

Торги пройдут путем публичного предложения – это значит, что цена на объекты будет пошагово уменьшаться вплоть до половины первоначальной стоимости. Такая форма продажи выбрана по причине того, что в ходе предыдущих торгов объекты так и не были проданы.

Покупателями могут стать как юридические, так и физические лица.

Возможности использования большинства объектов – самые широкие. Так, на двух обширных земельных участках в Садгороде (ул. Главная), где сейчас расположены объекты бывшего военного городка, можно разместить центр отдыха, туризма, физкультуры и спорта, административные здания.

При этом бывшие строения казарм, складов и другие можно частично реконструировать либо снести, и в дальнейшем использовать ценные лесные курортные территории для строительства и создания бизнеса – в соответствии с разрешенным использованием.

Также на торги за 4 млн. выставлено помещение площадью 189 кв. м на пр. 100-летия Владивостока, 159а. На улице Щитовой, 27а продаются нежилые помещения площадью 269,5 кв. м, начальная цена – 6,1 млн. рублей. Объект более 1 200 кв. метров на острове Попова выставлен за 21,9 млн. рублей.

В предлагаемых помещениях можно разместить склады, офисы, предприятия торговли, быта, сервиса.

При этом, напомним, цена в ходе торгов может снижаться до половины начальной стоимости.

Вся информация о предстоящих торгах размещена на сайте vlc.ru и torgi.gov.ru. Справки по тел. 8 (423) 244-60-16; 245-40-85, МКУ "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости".

Электронная почта: mu_apmzn@mail.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: земля  владивосток  минобороны  недвижимость  торги  аукцион 



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