www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.04 р. 100 JPY: 61.47 р.
EUR: 79.5 р. 10 CNY: 99.65 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Строительство
Распечатать

Малоэтажному кластеру Приморья дали отмашку

18 Декабря 2012, 10:42 | Владивосток

На организационном собрании во Владивостоке первого приморского кластера по малоэтажному строительству в минувшее воскресенье участники приняли положение о нем и выбрали руководящий состав. Председателем координационного совета кластера стал к.т.н., доцент ДВФУ Николай ГАВРИЛОВ, его заместителями – директор ООО Ресурсно-экспертный центр строителей «Властра» Людмила ДАВЫДЕНКО и директор Дальневосточного института экономики, развития строительной отрасли и ЖКХ Сергей САДОВОЙ.

Отработка кластерной технологии, получение «нового технологического и интеллектуального продукта» остаются основными задачами, которыми сейчас продолжают заниматься координационный совет кластера и «Властра». За счет эффекта синергии предполагается достичь себестоимости строительства малоэтажки на уровне 30-35 тыс. рублей за 1 кв. метр.

В с. Прохладное Надеждинского района уже начата подготовка строительства пилотного проекта из нескольких блокированных домов в целом на 12-14 квартир по 100 кв. метров каждая, на котором будет отрабатываться взаимодействие вошедших в кластер компаний.

Для апробации проекта «Доступный дом» выбрано несколько технологий, позволяющих строить малоэтажное жилье дешевле цен, заявляемых сегодня многими другими участниками этого рынка в Приморье, и в будущем претендовать кластеру на участие в крупных проектах малоэтажной застройки на территории Владивостока и вблизи него.

Как перспективные рассматриваются две «отверточные» китайские модульные технологии металло-каркасных и каркасно-деревянных домов, строительство домов с применением ячеистых блоков и блоков «Теплостен», а также 3-этажек из теплых панелей 121-серии, выпускаемых заводом ЖБИ-3 из пос. Заводской. Выбор технологии будет сделан будущими жильцами, а заказчиком должен стать ЖСК – такая форма организации строительства малоэтажки, по заключению экспертов, на сегодня является наиболее экономичной и привлекательной.

Осуществить это строительство предполагается за полгода. Уже сделаны первые проектные проработки, на отдельно строящемся малоэтажном доме сейчас отрабатываются энергосберегающие и пр. эффективные решения. С банками продолжается проработка финансовой составляющей реализации проекта с учетом привлечения кредитов, страхования, взаиморасчетов.

Особое внимание участники малоэтажного кластера предполагают уделить повышению производительности труда, которая, по мнению бизнес- тренера, директора ООО «Тринити» Андрея КРАВЧУКА, в нашем строительстве может быть повышена в 2-2,5 раза.

В ходе проведенного им тренинга «Повышение эффективности организации и формирования структуры управления территориально-отраслевого кластера» участники кластера могли убедиться, что в их компаниях есть огромный потенциал для совершенствования работы. Затем на минувшей неделе руководители компаний, входящих в малоэтажный кластер, практически целый день посвятили участию в еще одном, более тематически углубленном, тренинге Андрея Николаевича, который  поможет им в дальнейшем в поисках внутренних резервов в своих коллективах – «Повышение производительности труда  на предприятиях малого и среднего бизнеса».

Столь высокий уровень мероприятия был выдержан благодаря городской программе поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

Виктор КУДИНОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Виктор Кудинов
Теги: строительство  энергоэффективность  предпринимательство  программы  технологии  энергосбережение  тренинги  малый и средний бизнес  проекты  малоэтажное строительство 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru