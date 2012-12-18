Малоэтажному кластеру Приморья дали отмашку

На организационном собрании во Владивостоке первого приморского кластера по малоэтажному строительству в минувшее воскресенье участники приняли положение о нем и выбрали руководящий состав. Председателем координационного совета кластера стал к.т.н., доцент ДВФУ Николай ГАВРИЛОВ, его заместителями – директор ООО Ресурсно-экспертный центр строителей «Властра» Людмила ДАВЫДЕНКО и директор Дальневосточного института экономики, развития строительной отрасли и ЖКХ Сергей САДОВОЙ.

Отработка кластерной технологии, получение «нового технологического и интеллектуального продукта» остаются основными задачами, которыми сейчас продолжают заниматься координационный совет кластера и «Властра». За счет эффекта синергии предполагается достичь себестоимости строительства малоэтажки на уровне 30-35 тыс. рублей за 1 кв. метр.

В с. Прохладное Надеждинского района уже начата подготовка строительства пилотного проекта из нескольких блокированных домов в целом на 12-14 квартир по 100 кв. метров каждая, на котором будет отрабатываться взаимодействие вошедших в кластер компаний.

Для апробации проекта «Доступный дом» выбрано несколько технологий, позволяющих строить малоэтажное жилье дешевле цен, заявляемых сегодня многими другими участниками этого рынка в Приморье, и в будущем претендовать кластеру на участие в крупных проектах малоэтажной застройки на территории Владивостока и вблизи него.

Как перспективные рассматриваются две «отверточные» китайские модульные технологии металло-каркасных и каркасно-деревянных домов, строительство домов с применением ячеистых блоков и блоков «Теплостен», а также 3-этажек из теплых панелей 121-серии, выпускаемых заводом ЖБИ-3 из пос. Заводской. Выбор технологии будет сделан будущими жильцами, а заказчиком должен стать ЖСК – такая форма организации строительства малоэтажки, по заключению экспертов, на сегодня является наиболее экономичной и привлекательной.

Осуществить это строительство предполагается за полгода. Уже сделаны первые проектные проработки, на отдельно строящемся малоэтажном доме сейчас отрабатываются энергосберегающие и пр. эффективные решения. С банками продолжается проработка финансовой составляющей реализации проекта с учетом привлечения кредитов, страхования, взаиморасчетов.

Особое внимание участники малоэтажного кластера предполагают уделить повышению производительности труда, которая, по мнению бизнес- тренера, директора ООО «Тринити» Андрея КРАВЧУКА, в нашем строительстве может быть повышена в 2-2,5 раза.

В ходе проведенного им тренинга «Повышение эффективности организации и формирования структуры управления территориально-отраслевого кластера» участники кластера могли убедиться, что в их компаниях есть огромный потенциал для совершенствования работы. Затем на минувшей неделе руководители компаний, входящих в малоэтажный кластер, практически целый день посвятили участию в еще одном, более тематически углубленном, тренинге Андрея Николаевича, который поможет им в дальнейшем в поисках внутренних резервов в своих коллективах – «Повышение производительности труда на предприятиях малого и среднего бизнеса».

Столь высокий уровень мероприятия был выдержан благодаря городской программе поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

Виктор КУДИНОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.