МТС настроила сеть Владивостока к саммиту АТЭС-2012

Компания МТС завершила комплекс работ по улучшению покрытия и расширению емкости сети сотовой связи на основных объектах присутствия участников и гостей саммита АТЭС во Владивостоке. В районе международного аэропорта «Кневичи» компания применила технические решения, обеспечивающие устойчивое покрытие сетью сотовой связи «третьего поколения» взлетно-посадочной полосы и перрона аэродрома, а также внутренних помещений аэровокзального комплекса. Сеть МТС действует на всем протяжении следования аэроэкспресса, осуществляющего интермодальные и пригородные пассажирские перевозки между аэропортом «Кневичи» и центром Владивостока.

Связью МТС обеспечены все участки гостевого маршрута, пролегающего из аэропорта «Кневичи» до острова Русский. Новые базовые станции с территориально распределенной архитектурой (DBS - distributed base stations), которая позволяет обеспечить максимально качественную связь в самых сложных с точки зрения покрытия сетью районах, появились в районе города Артем, на участках федеральной трассы М-60 «Уссури», а также на трассе Седанка — бухта Тихая. Кроме того был проведен тюнинг имеющейся сети для улучшения качества связи на всем протяжении вантового моста через бухту Золотой Рог и моста на остров Русский, имеющего самый большой в мире пролет среди вантовых мостов (1104 метра).

В 2012 году МТС в два раза расширила зону покрытия и в шесть раз — емкость сети в районе острова Русский, где расположены объекты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) — основной площадки саммита. Сочетание out-door и in-door решений позволило обеспечить качественное покрытие внутренних помещений корпусов ДВФУ. Также компания обеспечила покрытие сетью «третьего поколения» акватории бухт Аякс, Парис, Балка, Житкова, непосредственно прилегающих к местам проведения мероприятий Саммита АТЭС-2012.

Летом 2012 года МТС перевела сеть сотовой связи во Владивостоке на технологию DC-HSDPA (Dual Carrier HSDPA). Это позволило за счет одновременного использования двух частот UMTS увеличить максимальную скорость передачи данных в два раза — до 42 Мбит/с. В настоящий момент МТС — единственный из операторов обеспечивает связью «третьего поколения» на скорости до 42 Мбит/с объекты саммита АТЭС-2012, сообщает пресс-служба МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири.

«МТС начала подготовку сети к саммиту еще в 2011 году – провела масштабную модернизацию оборудования и построила ряд новых объектов связи. Мы сочли важным провести основные работы заранее, чтобы еще до начала форума АТЭС - 2012 сеть МТС во Владивостоке была примером мирового стандарта качества. Сейчас сеть сотовой связи МТС действует на всех объектах саммита. В местах массового пребывания людей оборудование настроено таким образом, чтобы обеспечить одновременный разговор нескольких тысяч абонентов. В период проведения мероприятия на острове Русском в сети МТС открыт национальный роуминг, который даст возможность оценить высокое качество связи МТС не только гостям саммита и нашим абонентам, но и клиентам других операторов», — отметил директор филиала МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Игорь Егоров.