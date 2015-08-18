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Владивосток себя покажет на ВЭФ
Полпред президента РФ Юрий ТРУТНЕВ распорядился представить проект международного транспортного коридора «Приморье-3» на Восточном экономическом форуме.
Совещание по подготовке к Восточному экономическому форуму состоялось в администрации Владивостока под руководством главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА. Мэр города отметил, что проект Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД), который администрация готовится представить на форуме, призван не только улучшить дорожную ситуацию в городе. В перспективе эта дорога станет частью международных транспортных коридоров (МТК), как существующего - «Приморье-1», так и планируемого - «Приморье-3» (Владивосток - Песчаный - Барабаш - Фэньшуйлин - Хуньчунь).
Напомним, что идея МТК «Приморья-3» активно обсуждалась в ходе подготовки к Первому Владивостокскому урбанистическому форуму, проведенному в ноябре прошлого года по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарева. Реализация данного проекта позволит повысить экономическую привлекательность Владивостокского транспортно-логистического узла в системе международных транспортных коридоров Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно в условиях формирования политики партнерства с Китаем по сопряжению экономического пояса Шелкового пути с транспортной сетью России.
Юрий Трутнев поддержал идею представить данный проект на Восточном экономическом форуме. При этом полпред Президента напомнил, что федеральные власти готовы предоставить инвесторам целый ряд льгот и преференций, в том числе, в рамках законов о свободном порте и территориях опережающего развития.
Помимо ВКАД и «Приморье-3» администрация Владивостока готовит презентацию проекта выставочного центра «Влад-Экспо», который предлагается разместить на о. Русский. Данный инвестиционный проект необходим не только для решения проблемы выставочных площадей, необходимых городу для демонстрации своего потенциала, но и для постоянного размещения во Владивостоке вновь учрежденного Восточного экономического форума, целенаправленного продвижения российских инвестиционных возможностей, товаров и услуг на стратегические рынки АТР.
В совокупности проекты ВКАД, «Приморье-3» и «Влад-Экспо» задают новый планировочный каркас Владивостока, Владивостокской трансграничной агломерации и свободного порта Владивосток.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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