Туристический потенциал Приморья раскрыли в «Русском городе»

По итогам 2011 года в Приморье въехало 82 000 иностранных туристов. Для многих из них первое знакомство с Россией начинается именно с восточного форпоста страны. И от того, каким будет первое впечатление, зависит желание открывать для себя страну дальше. Поэтому на приморскую столицу в этом смысле возлагаются особые ожидания.

Знакомиться с русской культурой, историей и архитектурой иностранцы едут в Москву и Санкт-Петербург, а мы можем и должны удивить их погружением в традиционный русский быт. С этой целью и был разработан проект рекреационно-туристического центра «Русский город».

Здесь бережно воссоздаются и хранятся уходящие в прошлое традиции русского народа. Эта концепция оказалась востребована как иностранцами (только за последние два года его посетили делегации из более чем 20 стран), так и соотечественниками. Возможно, потому что его владельцам удалось в полной мере сохранить и передать всю суть русского гостеприимства. А все потому, что они решили: если открывать бани – только настоящие, на дровах. Строить ресторан – так по всем правилам, как принято на Руси – «от печи». Разрабатывать меню – так в строгом соответствии с рецептурой XVII-XVIII веков, сделав ставку на высокую русскую кухню. Изготавливать квас и медовуху – так по технологии, которой уже более тысячи лет…

Поэтому в банном комплексе «Русского города» стоят усовершенствованные печи-каменки. Для получения ароматного целебного пара используются специальные настои трав для полива на раскаленные камни, дрова – отборные, веники – дубовые, связанные по всем правилам и в нужный сезон, к услугам гостей – профессиональные парильщики. А какой дух стоит! Все традиции свято соблюдаются: зимой из бани – в пышные сугробы, летом – на самый настоящий сеновал… Рядом с каждой баней – благоустроенная площадка для отдыха на свежем воздухе. Также к услугам гостей – ароматерапия, массаж, травяные чаи, мед с пасеки… К слову, бани протапливаются постоянно, чтобы даже внезапно нагрянувшие гости могли без задержки отправиться в русскую парную. Иностранцы, живущие в приморской столице, частенько сюда заглядывают. Даже финны, знающие толк в парных и проехавшие через всю Россию, признались, что только здесь наконец-то поняли, чем так славится русская баня!

Так и с русской кухней. Это только кажется, что ею сегодня трудно удивить, да и заведений, где она представлена, достаточно. Если разобраться, владельцы большинства из них ограничиваются стилизацией помещений и меню. Но ведь одно дело – «нарисованный» очаг, и совсем другое – настоящая русская печь, в которой действительно можно готовить, причем по всем правилам, когда шесть дней она топится, а на седьмой – жар выгребается и выпекается хлеб. А потому у иностранных гостей ресторана «Три богатыря» ассоциации с нашей отечественной кухней совсем другие, нежели привычные щи, пельмени, пироги да окрошка, – борщ дворянский в чугунном горшке, карась в шампанском, поросячьи ребрышки в устричном соусе, яблочные блины… То же самое касается и процесса производства кваса и медовухи: в отличие от промышленной, когда мед с водой газируются и смешиваются со спиртом, здесь напитки изготавливаются и выдерживаются в дубовых бочках по той же технологии, что использовалась еще в X-XII веках, и никаких дрожжей. Идею кухни поддерживает и обстановка: оформленное под русскую избу помещение ресторана и открытая летняя площадка, «населенная» сказочными персонажами.

Заботятся в «Русском городе» и о культурном наполнении досуга гостей, периодически проводя мини-выставки промысловых работ, древнерусского холодного оружия и т. д. А выступления фольклорных ансамблей, цыганских коллективов давно стали неотъемлемой частью программы ресторана.

В перспективе здесь появится этнографический парк – своеобразная музейная площадка под открытым небом, на которой будут представлены образцы изб, дворовых построек, мастерские традиционных русских ремесел.

Прошедшая в конце мая во Владивостоке Тихоокеанская международная туристская выставка подтвердила: интерес к Приморью со стороны иностранных туроператоров, готовых отправлять сюда туристов, есть. «Русский город» будет продолжать работать в выбранном когда-то направлении.

«Дальневосточный капитал».