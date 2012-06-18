Малайзия: селамат датанг!

Презентация, устроенная Организацией туризма Малайзии, стала мощным и очень эмоциональным финальным аккордом выставки PITE-2012 во Владивостоке. Это было полное погружение в малазийскую атмосферу, почувствовать ритм жизни малайцев можно было через искрометные совместные танцы с артистами национального ансамбля Istana Budaya, участие в замысловатой чайной церемонии… И не будет преувеличением сказать, что в результате в эту удивительную страну влюбились все гости мероприятия.













«По итогам 2011 года нашу страну посетило 24,7 млн иностранных туристов, но уже к 2020 году мы рассчитываем увеличить этот показатель до 20 млн человек, – говорит исполняющий обязанности генерального директора Организации «Туризм Малайзии» г-н Дато Хаджи Азизан Нурдин. – Доля россиян в этом потоке пока невелика, но тем не менее растет: в прошлом году в страну приехало около 40 тысяч ваших соотечественников, что на 40% больше в сравнении с предыдущим. В ходе Тихоокеанской международной туристской выставки наш павильон пользовался огромным интересом у посетителей, и, надеюсь, дальневосточники пополнят число путешественников, выбирающих Малайзию в качестве места отдыха. Тем более что наша страна располагает отличными ресурсами: замечательными пляжами, богатыми национальными парками, уникальной историей и культурой. Селамат датанг, или добро пожаловать!».

«Дальневосточный капитал».