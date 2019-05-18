Vladivostok Boat Show XI открылась во Владивостоке

участники: все желающие среди посетителей и участников выставки

12-00 – 16-00

Развлекательная программа для детей от мастерской детских праздников «PartyStyle» и Дома детских праздников «ШкодаStyle»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки