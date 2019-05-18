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Vladivostok Boat Show XI открылась во Владивостоке
Традиционная выставка и продажа водомоторной техники, фестиваль водных видов спорта, #МидияСаммит - и это только начало списка всех событий
Международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show - 2019 открылась во Владивостоке в пятницу, 17 мач. Напомним, что в этом году мероприятие уже по традиции является одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.
Сегодня, 18 мая, в субботу, выставка снова соберет гостей и жителей города. В 13:00 состоится Официальное открытие выставки. Выставка завершит свою работу в воскресенье, 19 мая.
18 мая
|
Время
|
Мероприятие
|
Место проведения
|
10-00
|
Начало работы выставки
|
|
10-00 – 18-00
|
Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования
|
Морская часть яхт-клуба «Семь футов»
|
12-00
|
Старт детской парусной регаты «Паруса наших надежд»
|
бухта Федорова
|
11-00 – 11-30
|
Соревнования по гребле «Dragon Battle»
|
Морская часть яхт-клуба «Семь футов»
|
12-00 – 18-00
|
Lounge сет от н/к Selfie Dj Kochetov
|
Сцена выставки
|
13-00 – 13-15
|
Официальная церемония открытия выставки
|
Сцена выставки
|
13-00 – 13-30
|
Старт любительской регаты «Гонка под Парусом»
участники: все желающие среди посетителей и участников выставки
|
Сцена выставки
|
13-30 – 14-00
|
Награждение участников соревнований по гребле «Dragon Battle»
|
Сцена выставки
|
12-00 – 16-00
|
Развлекательная программа для детей от мастерской детских праздников «PartyStyle» и Дома детских праздников «ШкодаStyle»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки
|
Детская площадка
|
16-00 – 16-30
|
Награждение участников любительской регаты «Гонка под Парусом»
|
сцена выставки, площадка перед сценой
|
16-30 – 18-00
|
«Мастер-класс по парному танцу ХАСТЛ»
от студии танца «Априори»
|
Площадка перед сценой выставки
19 мая
|
Время
|
Мероприятие
|
Место проведения
|
10-00
|
Начало работы выставки
|
|
10-00 – 17-00
|
Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования
|
морская часть яхт-клуба «Семь футов»
|
11-00 – 12-00
|
Соревнования по гребле «Dragon Battle»
|
морская часть яхт-клуба «Семь футов»
|
12-00
|
Старт парусной детской регаты «Паруса наших надежд»
|
бухта Федорова
|
12-00 – 18-00
|
Lounge сет от н/к Selfie Dj Kochetov
|
Сцена выставки
|
12-30 – 13-00
|
Награждение участников соревнований по гребле «Dragon Battle»
|
Сцена выставки
|
12-00 – 16-00
|
Развлекательная программа для детей от мастерской детских праздников «PartyStyle» и Дома детских праздников «ШкодаStyle»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки!
|
Детская площадка
|
13-00 – 13-30
|
Старт любительской регаты «Гонка под Парусом»
участники: все желающие среди посетителей и участников выставки
|
Сцена выставки
|
14-00 – 14-30
|
Мастер-класс от фитнес-клуба Alliance
|
Сцена выставки, площадка перед сценой
|
14-30 - 15-30
|
Розыгрыш подарочного сертификата от мастерской детских праздников «PartyStyle» и Дома детских праздников «ШкодаStyle»
|
Сцена выставки
|
16-00 – 16-30
|
Награждение победителей конкурса детского рисунка
«Сны о море»
|
Центральная площадка выставки
|
16-30
|
Показ коллекции костюмов «Морской Бриз» Детский Театр Моды
|
Сцена выставки
|
16-45 – 17-00
|
Награждение победителей любительской регаты
«Гонка под парусом»
|
Сцена выставки
|
17-00
|
Церемония закрытия выставки «Сальса Вечеринка» от танцевального центра «ЭТАЖИ»
|
Площадка перед сценой выставки
|
18-00 – 18-30
|
Награждение победителей детской парусной регаты «Паруса наших надежд»
|
Центральная площадка выставки
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