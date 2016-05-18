Во Владивостоке презентовали виртуальную реальность

Компания Samsung Electronics провела во Владивостоке официальную презентацию своих самых современных гаджетов. От флагманских смартфонов Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 edge, до смарт-часов Gear S2, панорамных камер Gear 360, очков виртуальной реальности Gear VR и наушников Level On Pro. Все эти девайсы, включая впервые представленную в России камеру Gear 360, можно было увидеть и протестировать во время мероприятия.

Созданные для людей, идущих в ногу со временем, новые Samsung Galaxy S7 edge│S7 вобрали в себя успешный опыт предшественников и самые новейшие технологии Samsung, что сделало их невероятно производительными, эргономичными и элегантными представителями премиального сегмента мобильных гаджетов. Стильные, защищенные от воды и пыли корпуса, выполненные из стекла и металла, не оставляют равнодушными даже самых требовательных ценителей дизайна и роскоши, а богатый набор функций и великолепная фотокамера с быстрым автофокусом и технологией Dual Pixel превращают их в незаменимый инструмент для работы, общения, путешествий и развлечений.

Во флагманах реализован принципиально новый уровень мобильной безопасности: от предустановленных антивируса и программно-аппаратной платформы KNOX v2.6 до решения Android for Work, позволяющего использовать устройство как для выполнения должностных обязанностей, так и в личных целях, исключая утечку конфиденциальных корпоративных данных. А благодаря удаленному администрированию и защите от информационных атак в режиме реального времени, смартфон будет незамедлительно заблокирован IT-департаментом компании в случае несанкционированного доступа.

В Galaxy S7 и Galaxy S7 edge под надежной защитой находится не только информация, но и электронная начинка: герметизация корпусов соответствуют стандарту IP 68, т.е. новинки полностью пыленепроницаемы и выдерживают нахождение в воде на глубине до полутора метров тридцать и более минут.

Ульяна Заболотная, руководитель группы продуктового маркетинга Samsung Mobile в России:

«Samsung создает устройства и сервисы, которые изменяют подход людей к общению, работе и обмену информацией. Например, в этом году мы запускаем целую экосистему связанных друг с другом принципиально новых устройств. Будь то взаимодействие между смартфонами Galaxy S7 или Galaxy S7 edge и умными часами Gear S2 для отслеживания фитнес-активности или совместимость с очками виртуальной реальности Gear VR и сферической камерой виртуальной реальности Gear 360 для захватывающих путешествий в мир приключений — Samsung расширяет границы доступного для мобильного мира и для жизни за его пределами».

Аркадий Граф, глава Samsung Mobile в России об очках виртуальной реальности Gear VR, являющихся частью экосистемы Galaxy S7:

«Виртуальная реальность открывает невероятные возможности для человека приобрести новый опыт. У вас будет шанс попробовать то, что вы не могли или боялись осуществить – прогуляться по краю бездонной пропасти, прыгнуть с парашютом или выступить с речью перед многотысячной аудиторией. Вас ждут путешествия по другим странам и галактикам, а также развлечения на абсолютно новом уровне – видео и игры с обзором в 360 градусов и эффектом полного присутствия. И все это — не выходя из дома. Технологии Samsung делают подобный опыт доступным для широкого круга пользователей».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.