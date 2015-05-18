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Во Владивостоке возродят традицию Морского бала под открытым небом
22 мая во Владивостоке пройдет Морской бал под открытым небом «Надежда» в рамках Тихоокеанского туристского форума.
Балы во Владивостоке всегда были особенным событием. Впервые танцевальные вечера начали устраивать в конце XIX века в тогда еще строящемся городе-крепости. Они отличались изысканностью и проводились с большой выдумкой. Инициаторами этих светских мероприятий были дамы из высшего общества, настроенные любой ценой сохранить привычный им образ жизни на берегу Тихого океана. За неимением приемных залов гостей приглашали прямо на палубы военных кораблей.
Настоящий морской бал ожидает жителей и гостей Приморья 22 мая. На один вечер рядом с Набережной Цесаревича на рейд встанет фрегат «Надежда». Вечером на корабле зажгут огни, а на берегу под классическую музыку в мазурке и контрдансах с партнершами закружат курсанты МГУ имени Невельского.
На вечере для гостей мероприятия выступят два оркестра – Приморского театра оперы и балета и эстрадного оркестра МГУ имени Невельского.
Морской бал – только одно из событий, которое подарит Приморью Тихоокеанский туристский форум. В его рамках также пройдет XIX Тихоокеанская международная туристская выставка «Pacific International Tourism Expo» (PITE). Участие в ней примут более 200 компаний. Это представители туристического рынка Приморья, других регионов России и популярных туристических центров за рубежом, таких как Гуам, Сингапур, Северные Марианские острова, Китай, Республика Корея, Япония, Таиланд, Малайзия и Чехия.
Также в рамках форума пройдут конкурсы, лекции, мастер-классы известных тренеров, научные конференции и семинары по актуальным вопросам развития туротрасли.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
"Бал на корабле" (1874) Художник James Tissot.
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