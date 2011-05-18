Приморский дом взял «бронзу»

На прошедшем в конце апреля в г. Нижнем Новгороде подведении финала конкурса «Современная архитектура и градоустройство «Энергоэффективный дом» коллектив приморских архитекторов завоевал второй бронзовый диплом в номинации «Архитектурные произведения, лучший проект или авторская концепция».

Приморцы выступили в этом архитектурном смотре с работой «Энергоэффективный индивидуальный жилой дом Solar-K», к которому сейчас заметный интерес проявляют сельские жители Приморья, строители и инвесторы. Серия проектов энергоэффективных домов наших зодчих уже отмечалась на всероссийском уровне. Новый успех свидетельствует о том, что наши проекты продолжают удерживать в стране высокие позиции в т.н. «зеленом строительстве».

А сам этот успех стал возможен сотрудничеству архитектора Павла КАЗАНЦЕВА, архитектора-дизайнера Екатерины МОВЧАН, дизайнера Ирины МОВЧАН и авторов инженерных решений Сергея ПИВАРЮНАСА и Алексея ВОРОНИНА из компании «Умный дом».