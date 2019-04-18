Обложили: Крупный российский банк вынужден продать многоэтажный офис в центре Владивостока

Здание на улице Тигровой во Владивостоке собирается поменять собственника

История десятиэтажного офисного центра, расположенного на сопке Тигровой вблизи Спортивной гавани начиналась еще в минувшем веке, когда процветающий региональный Дальрыббанк вложил значительные средства в строительство оригинального здания, в которое собирался переехать из офисного «муравейника» на ул. Светланской.

В середине 90-х годов планы у Дальрыббанка были большие, кадры хорошие. Его руководитель Галина БЕЛЯЕВА пользовалась у бизнес-сообщества региона величайшим уважением. Ну, и финансовые результаты этой кредитной организации были впечатляющими. При этом акционеры банка думали о завтрашнем дне – 70% прибыли вкладывали в фонд накопления и развития банка, то есть в основном на финансирование строительства этого современного офиса на ул. Тигровой, 7. Закончить его предполагалось в 1998 году. Но тогда надежды рухнули из-за дефолта. Подорвалось и благополучие Дальрыббанка. Работы на здании, уже имевшем высокую строительную готовность, пришлось прекратить, чтобы переждать и продолжить.





Не в те руки

Выправить дела своими силами не удалось, и тяжелая ситуация, в которую попал банк, привела к тому, что 20 декабря 1999 года он перешел под управление государственной структуры – Агентства по реструктуризации кредитных организаций (АРКО), которое в течение пяти с лишним лет занималось принудительным «лечением» банков.

В середине январе 2003 года АРКО с аукциона продала «Дальрыббанк» «НАСТА-центру» из группы компаний НАСТА, но недостроенное здание на ул. Тигровой было выведено из-под продажи как самый крупный и проблемный актив. Один из руководителей АРКО тогда отметил, что, по оценкам специалистов агентства и ряда независимых экспертов, балансовая стоимость недостроя на 2001 год составляла 93 млн уже деноминированных рублей, а рыночная оценка – 53 млн.

Для успеха реструктуризации банка АРКО было решено его продать. Первые торги были проведены в первом квартале 2002 года. Победителем тогда стала компания «Регионинвестстрой», по некоторым вопросам конфликтовавшая с администрацией края. Своей победой она воспользоваться почему-то не смогла, и здание так и оставалось на балансе «Дальрыббанка». В дальнейшем его пыталась выкупить одна из структур, близкая к губернатору и администрации края. Однако предложенные 50 млн рублей за почти построенное здание не устроили АРКО, которое само выкупило здание с целью развязать руки для дальнейшей его перепродажи и для возможности провести реструктуризацию банка, как это было задумано.

Приход Росбанка

В конечном итоге, здание попало в руки Росбанку, который в «нулевые» планировал резко повысить свою роль на Дальнем Востоке. Достройка здания под его филиал и ввод его в эксплуатацию по проекту, выполненному АО «Приморгражданпроект», были поручены ГК «Владстройзаказчик», и в 2011 году оно было успешно сдано.

Общая площадь здания составила около 7 280 кв. метров, а полезная – около 6 600. Оригинальный фасад, высокая степень наружного остекления, две наземных парковки на 47 автомашин, плюс подземная, площадью 586,7 кв. метров. Площадь стандартного этажа составила около 750 кв. метров. Офисный центр хорошо оснащен современными системами жизнеобеспечения и связи и достаточно удобен. Отличное место расположения для различной деятельности и прочие достоинства оказались привлекательны не только для самого банка, но и для арендаторов, которых здесь на сегодня более десятка.

Заместитель начальника отдела сопровождения сделок с недвижимостью Росбанка Александр ИВАНОВ отметил, что в настоящее время в числе арендаторов в здании представлен ряд краевых структур. В частности, по этому адресу находятся Инвестиционное агентство Приморского края, АНО «Гарантийный фонд Приморского края», Региональный центр поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, судоходная компания CMA CGM, «Альянс Франсез-Владивосток» - центр французского языка и культуры, патронируемый Ларисой БЕЛОБРОВОЙ, и пр. Здесь же продолжает работать и часть сотрудников Росбанка, который активно работает в рамках государственно-частного партнерства с теми же представителями регионального мелкого и среднего бизнеса.

При этом, «Росбанк» на сегодня располагает во Владивостоке и другими помещениями. «А поскольку бизнес-процессы в банковской сфере в последние годы сильно поменялись, то в итоге оптимизации его деятельности во Владивостоке его потребность в здании на ул. Тигровой, 7 отпала, и руководством было принято решение о его продаже покупателю, для которого интересно владеть этим объектом, пользуясь им и сдавая в аренду», - сказал представитель банка. Роль самого здания в перспективе оценивается как бизнес-площадка, на которой в режиме «единого окна» будет осуществляться поддержка мелкого и среднего бизнеса региональной властью. Собственно, оно в этом направлении уже и позиционируется.

Растущие налоги

«Оптимизация расходов в последнее время стала актуальной для любого бизнеса, в том числе и в банковской сфере. Связано это не только с растущими затратами на содержание, но и с возрастающими налоговыми издержками, - отмечает адвокат, председатель Коллегии адвокатов «Власов и партнеры» Денис ВЛАСОВ. - Согласно положениям регионального законодательства, в 2018 году ставка налога на имущество организаций была установлена в размере 1,5% от кадастровой стоимости, а в 2019 году и в последующие годы - уже 2%. Крупные организации сегодня пристально следят за изменениями в сфере налогового регулирования и стараются эффективно использовать принадлежащие им помещения. В случае, если рентабельность эксплуатации имущества начинает снижаться, руководство компании может принимать решение о реализации таких дорогостоящих активов».

Здание на ул. Тигровой,7 было выставлено Росбанком на продажу в начале сентября прошлого года, и предлагалось тогда за 600 млн рублей, то есть по 85,8 тыс. рублей за 1 кв. метр. К настоящему времени предложение подешевело до 513 млн. Представитель банка сказал, что покупкой этого объекта желающие интересуются, однако о том, когда и кем реально она будет сделана, судить пока рано.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.