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Застройщиков Владивостока попросили назвать цену неликвиду
С предложением к компаниям-застройщикам назвать цену за непродающиеся квартиры в построенных домах предлагает комитет по городскому хозяйству думы Владивостока. Под ценой в данном случае понимаются условия, которые может выдвинуть компания, если согласится продать подешевле или, в некоторых случаях, отдать квартиры муниципалитету.
Идея поговорить с предпринимателями-строителями принадлежит депутату Владимиру ЛОБОДЕ. Суть проблемы в следующем. У застройщиков, случается, «зависают» квартиры в домах-новостройках, не продаются, хоть тресни. А город испытывает дефицит жилья для выполнения программы «Переселение из ветхого и аварийного жилья». Как говорилось на заседании комитета по городскому хозяйству думы города, на ее выполнение заложено всего 25 млн рублей – меньше чем на десяток однокомнатных квартир. Так вот есть идея выслушать застройщиков: какие условия они могут выдвинуть, чтобы освободиться от неликвида.
- Бизнес, конечно же, попросит землю, – сам же ответил на поставленный вопрос депутат Лобода. - Да, понимаю, во Владивостоке дефицит земли, которой может распоряжаться администрация. Всего 2,2 тыс. квадратных километров из 54 тыс. Но в идеале, город бы решал проблему избавления от ветхого жилья, а землю под сносимым бараком передавал бы застройщику под новый дом.
- Конечно, сначала нужно дождаться решения вопроса о передаче права распоряжения городскими землями муниципалитету, провести ее инвентаризацию, а потом уже проводить круглый стол с бизнесом, - считает депутат Александр ЮРТАЕВ. - А в принципе, программа «реновации» - обмена ресурсов города на готовое жилье, могла бы действовать.
- Механизм, когда инвесторы помогают в расселении аварийного жилья, уже имеется и реализуется в администрации города, - сообщил заместитель начальника управления содержания жилищного фонда Григорий ПИХВАСЕР. – Мы объявляли конкурс при расселении жилого дома по ул. Володарского, 25.
Механизм прописан, но опыта его применения пока нет. Дом на Володарского, 25 – «пробный камень». Его условие: строители сами расселяют жильцов и получают территорию под новую застройку. «ЗР» будет следить, чем закончится конкурс.
Идея депутата Лободы могла бы быть реальной. Но сложностей на пути ее реализации немало. Например, сложен процесс признания дома аварийным или ветхим.
Ольга ВЛАДИМИРОВА, «Золотой Рог».
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