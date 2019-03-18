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Корейский лоукостер будет выполнять регулярные авиарейсы из Муана во Владивосток
Южнокорейское направление является одним из самых популярных среди международных направлений аэропорта Владивосток
Южнокорейский лоукостер Jeju Air со 2 апреля будет выполнять прямые рейсы из Владивостока в город Муан, столицую южнокорейской провинции Чолла-Намдо. В настоящее время рейсы на этом направлении три раза в неделю выполняет южнокорейская авиакомпания Air Philip на воздушных судах Embraer ERJ-145.
Как сообщила пресс-служба АО «Международный аэропорт Владивосток», Jeju Air будет выполнять полеты с частотой четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
Досье газеты «Золотой Рог»: Южнокорейский лоукостер Jeju Air основан в 2005 году. Компания осуществляет полеты по 58 направлениям в Азии, включая Японию, Китай, Вьетнам, Таиланд, Филиппины.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток
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