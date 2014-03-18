Красивый бизнес становится все более цивилизованным

Руководители предприятий индустрии красоты стали больше заниматься обучением и мотивацией сотрудников, заботиться о репутации своих салонов и задумываться о грамотном выстраивании бизнес-процессов.

На III Дальневосточную конференцию "Индустрия красоты: опыт и перспективы", прошедшую 18 марта во Владивостоке, собрались владельцы, руководители, управляющие салонов красоты и студий, спа-центров, косметологий, ногтевых студий.

Вместе с приглашенными экспертами они обсудили вопросы состояния отрасли и развития красивого бизнеса в регионе, актуальные изменения в законодательстве, регулирующие деятельность индустрии красоты, поделились друг с другом опытом ведения бизнеса, своими находками и проблемами.

Напомним, конференция прошла в рамках уже Дальневосточного форума индустрии красоты, в рамках которого также прошли семинары и мастер классы, а также открытый чемпионат Дальнего Востока по моделированию и дизайну ногтей. Организатором уже ставшего традиционным форума выступает Дальневосточная сеть кадровых агентств и учебный центр "Успех".

Елена АРДАЛЬЯНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.