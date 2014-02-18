ЖСК "Остров" обманул жилищные надежды 400 владивостокских семей

В 2014 году ЖСК «Остров», с помпой созданный на острове Русском в год саммита АТЭС, должен был принять первых жильцов – преподавателей ДВФУ и ученых ДВО РАН. На месте обещанного микрорайона по-прежнему бурьян и деревья… Что происходит с проектом, у которого, казалось бы, были просто фантастические шансы быть реализованным?

Жилищный кооператив «Остров», созданный с целью строительства на острове Русском современного малоэтажного поселка, пока еще остается островком надежды на лучшую жизнь преподавателей ДВФУ и ученых ДВО РАН.

Вопрос «как скоро это произойдет?» здесь стал уже философским. Этого сегодня не знает никто. Когда в конце января 2013 года первый зам председателя правительства РФ Игорь ШУВАЛОВ проводил встречу с инициативной группой ЖСК «Остров», было сказано следующее: «Мы преодолели все формальности, чтобы полным ходом двигаться дальше. Как и планировали, летом мы выйдем на строительную площадку с тем, чтобы через год – летом 2014 года – в дома начали заезжать люди».

Скоро наступит то самое лето, названное год назад реальным сроком. Но оно не порадует новоселов ключами. Строительство первой очереди «Острова» пока так и не началось.

В начале этого февраля председатель ЖСК «Остров» Роман РОМАШКО в интервью «Остров.ру» отметил, что строительство может начаться уже этой весной. Около полугода потребуется на то, чтобы появились первые коробки. К рубежу 2015-2016 гг. должны быть выполнены основные строительные работы, и еще около полугода потребуется на выполнение благоустройства и пр. «доводочных» операций. То есть летом 2016 года поселок во всей красе с полным комплексом инфраструктуры распахнет двери перед новоселами. Возможно.

Сейчас завершается проектирование этого поселка. То есть то, о чем так долго говорило правление ЖСК, начало строительства, скоро должно произойти.

Однако началу долгожданного строительства предшествует ряд мероприятий, которые говорят о том, что свершиться этому факту предстоит, скорее всего, 31 мая, а не 1 марта. Как было отмечено на правлении ЖСК 31 января, до конца февраля необходимо выполнить согласование скорректированного проекта застройки и при необходимости внести в него дополнительную корректировку. На конец этого же месяца запланирована и подача заявления в федеральный Фонд развития жилищного строительства «РЖС» на землю. Естественно, пока процедура передачи земли не проведена до конца, кооператив не имеет права эту землю даже пальцем тронуть.

Собственно, решение о передаче ЖСК «Остров» девяти земельных участков общей площадью около 41 га было принято Фондом «РЖС» еще в декабре 2012 года. Затем территория под передачу свежими решениями была расширена до 70 га.

Однако процедура их передачи изначально была обставлена серьезными условиями, которые кооператив должен был выполнить. Прежде всего - накопить в трехмесячный срок на своем счету первоначальные взносы на строительство желающих вступить в ЖСК в размере 30% от общей стоимости и подготовить это строительство.

Предполагается, что Фонд «РЖС» во второй половине марта рассмотрит заявление о передаче земли в руки ЖСК и не найдет причин для отказа. В марте-апреле будут разрабатываться проекты инженерных сетей и привязки домов к местности. Апофеоз подготовки к строительству поселка первой очереди должен наступить в мае, когда планируется успешно пройти экспертизу проектов и получить разрешение на строительство. Еще предстоит определить подрядчика строительных работ. И серьезный момент – оформить дорогостоящий порубочный билет, который предусматривает обязательное сохранение на предоставляемых участках краснокнижных деревьев. Все поштучно они уже подсчитаны и обозначены.

В общем можно считать, что два года подготовительных мучений этого строительства не прошли даром. Именно в мае столько времени будет с тех пор, как ДВФУ и ДВО РАН совместно подали в правительство РФ ходатайство о выделении ЖСК «Остров» земли под кооперативный поселок. Вскоре после этого последовало положительное решение – предоставить участки земли, закрепленные к тому времени за Фондом «РЖС». Затем 25 октября состоялось учредительное собрание кооператива, на котором первые 309 участников строительства основали «Остров». И 9 ноября 2012 г. он официально зарегистрировался.

В дальнейшем состав ЖСК несколько поменялся, потому что не все желающие смогли выполнить жесткие требования по первому взносу, исходя из того, что каждый квадратный метр «островного» жилья должен им обойтись «под ключ» в 41 650 руб. И первая очередь ЖСК (на 400 семей) была полностью укомплектована – 404. Для начала строительства ими было собрано на счет «Острова» около 400 млн руб.

Докомплектовать первую очередь удалось благодаря тому, что в ЖСК было разрешено вступать работникам других вузов Владивостока, представителям ДВО РАН из других городов ДФО, многодетным семьям Приморья. Кстати, появились и послабления по стажу в науке и вузовском преподавании для тех, кто желал, но не мог вступить в кооператив такого типа с первого захода.

Проектом, учитывающим личный выбор каждого из членов первой очереди застройки ЖСК «Остров», предусматривается строительство 250 индивидуальных домов, 25 дуплексов (домов на две семьи) и восемь трехэтажных малоквартирных домов на 100 семей (на 10-21 семью каждый). Их проекты в основном были бесплатно предоставлены Фондом «РЖС». Но, чтобы они понравились людям, их пришлось серьезно дорабатывать. Семьям, которые выбрали индивидуальные дома, в определенный срок должны достаться участки своей земли по 10 соток, а владельцам квартир в дуплексах – по 4 сотки. Помимо жилья на застраиваемой территории должны появиться деловая зона, детские сады, школа, магазины, аптеки и пр. социальные объекты.

Четыре года – от идеи до завершения строительства – конечно, реальный срок. Учитывая многостороннюю эффективную помощь ЖСК со всех сторон – правительства РФ, Фонда «РЖС», краевой и городской администраций. Так, определенные средства на строительство инженерных коммуникаций к застраиваемым участкам и серьезные организационные усилия прилагает Фонд «РЖС», а за счет бюджета Владивостока будут профинансированы подходящие к поселку автодороги.

Однако, несмотря на такое мощное содействие кооператорам, у них появляются сомнения, что уложиться в определенную на начало строительства стоимость не удастся. Одна из будущих поселянок предполагает: «Сейчас бабло потратят на подеревную съемку, концепцию, дизайн, эскиз-проект, суперпроект, налоги, зарплаты, топосъемки. Потом еще заплатят за вырубку леса, прокладку дорог. А там, глядишь, захотят поднять цены на кв. метр (не может же 41 тыс. вечно стоять?), скажем, до 65 тыс. рублей».

В любом случае строительство следующих очередей этого ЖСК должно будет учитывать новую рыночную цену «квадрата», которая будет определена к их началу Минрегионом.

Пример ЖСК «Остров» наглядно показывает, как в лучшем случае будут осуществляться в крае другие подобные проекты малоэтажного строительства. Этот опыт может оказаться особенно ценным для тех ЖСК и застройщиков, которые сегодня только продумывают свои планы подобного скоростного, экономичного и качественного решения жилищной проблемы приморцев.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.