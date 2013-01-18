Сроки доставки покупок из зарубежных онлайн-магазинов могут измениться

Таможенная служба заметно усложнила процедуру обработки международных отправлений.

Сроки доставки посылок из иностранных интернет-магазинов могут существенно увеличиться. Это связано с новыми требованиями Федеральной таможенной службы к процедуре обработки международных отправлений в адрес «Почты России», пишет газета «Коммерсантъ».

Сегодня должна состояться встреча представителей ФТС, Россвязи и «Почты России», на которой будут обсуждаться проблемы, возникшие с обработкой международных почтовых отправлений в предновогодний и новогодний период. Соответствующее письмо было направлено замруководителя Россвязи Дмитрием Панышевым в адрес заместителя главы ФТС Руслана Давыдова.

Стоит отметить, что новшество не распространяется на российские торговые интернет-центры, в том числе и на интернет-магазин LookMart.

Новая процедура регистрации простых и заказных мелких пакетов, отправляемых в Россию из-за рубежа, была введена по требованию ФТС с декабря прошлого года, сообщил изданию руководитель дирекции по организации производственных процессов «Почты России» Александр Тимофеев. Теперь почтовые служащие обязаны заносить в базу все сведения с посылки — номер отправления, вес, полные контактные данные, адрес и телефон. Раньше такие правила действовали только в отношении крупных посылок, а для мелких пакетов, которые преимущественно и используются при доставке товаров из интернет-магазинов, использовалась упрощенная система — в реестр заносилось около 30% информации. Ужесточение процедуры ФТС объясняет тем, что мелкие пакеты стали часто использоваться для пересылки наркотиков, оружия и других запрещенных вложений.

Изменение процедуры совпало с предновогодним пиком доставки. По данным «Почты России», в конце декабря из-за рубежа в столичные аэропорты ежедневно поступало около 150 тонн почты, в то время как в обычные дни эта цифра не превышает 60 тонн. «В декабре наша производительность снизилась, время оформления письма увеличилось в шесть раз»,— признает Александр Тимофеев. Новый пик ожидается в январе и будет связан с распродажами в США, Европе и Китае.

Тимофеев сообщил, что в течение ближайшего квартала «Почта России» намерена отказаться от регистрации простых мелких пакетов, так как это не предусмотрено регламентами Всемирного почтового союза. Если регистрация пакетов будет отменена, таможенники все равно будут проводить их досмотр, хотя процедура еще не определена.

По предварительной оценке «Почты России», объем мелких зарубежных отправлений в прошлом году достиг 15 млн штук, что на 100% превышает уровень 2011 года. Примерно половина из них пришлась на долю простых пакетов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.