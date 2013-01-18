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ДВФУ подписал соглашение о сотрудничестве с УФМС по Приморскому краю о культурной адаптации трудовых мигрантов
Подписание соглашения о сотрудничестве между Общественным советом ДВФУ, Школой гуманитарных наук, Школой региональных и международных исследований ДВФУ и Управлением федеральной миграционной службы (УФМС) по Приморскому краю состоялось в кабинете врио начальника УФМС по Приморскому краю Марины Гизатуловой.
Предметом соглашения стали курсы, направленные на интеграцию трудовых мигрантов, приезжающих в Приморский край. На церемонии присутствовал руководитель отдела образования Владивостокской Епархии отец Ростислав Мороз.
На базе Федерального университета для мигрантов будет организовано преподавание основ русского языка и культуры, православных традиций и обычаев, принятых в России. Лекции и практические занятия будут вести сотрудники УФМС по Приморскому краю, волонтеры из числа студентов 4-5 курсов и магистров, представители православной церкви. После этих занятий иностранные граждане могут сдать экзамен и получить разрешение на временное проживание в России. Будут работать с мигрантами и социологи из ДВФУ.
Поводом к подписанию документа послужил Федеральный закон №185-ФЗ «О внесении изменений в статью 13.1 Федерального закона о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Теперь, согласно этому закону, выходцы из ближнего зарубежья, желающие временно проживать и трудиться в России, должны быть ознакомлены с основами русского языка и культуры, сообщает пресс-служба ДВФУ. Конечно же, за короткое время довольно сложно овладеть языком в совершенстве, но в трудной ситуации всегда может помочь бюро переводов Москва, которое осуществляет любой вид переводов как устно, так и письменно, на все языки мира.
– Во Владивосток прибывает большое количество мигрантов из стран ближнего зарубежья. Если представители старшего поколения, выросшие в Советском Союзе, еще учили русский язык и культуру, то молодое поколение не знает практически ничего. Мы надеемся, что наши занятия помогут этим гражданам адаптироваться в новой стране. Занятия мы намерены сделать бесплатными, – рассказал доктор философских наук, директор Школы гуманитарных наук ДВФУ Феликс Ажимов.
В рамках этой работы предполагаются конференции, семинары, встречи, которые будут направлены на поиск точек соприкосновения представителей разных культур, на выявление и решение проблем миграции. В ближайшее время будет сверстан учебный план, после чего группа мигрантов приступит к занятиям.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Придумавший это- полный ДОЛБАЁБ. Вот культурное замечание от местного жителя