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Почему январские квитанции за тепло шокировали владивостокцев?

18 Января 2012, 18:29 | Владивосток

На горячую линию филиала «Приморские тепловые сети» ОАО «ДГК» начали поступать звонки жителей Владивостока. Многие из них обеспокоены цифрами начислений за отопление, полученными в январских квитанциях за тепло. Ведь губернатор Сергей ДАРЬКИН обещал заморозить тарифы?!

Как пояснили «ЗР» в пресс-службе «Приморских тепловых сетей», филиал «ДГК» выставляет счета своим абонентам согласно постановлению Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам». Этот документ регламентирует полномочия энергокомпании в формировании цен на услуги отопления и горячего водоснабжения. Стоимость услуг отопления и горячего водоснабжения для конечного потребителя складывается из тарифа на тепловую энергию и норматива ее потребления.

Тариф на тепловую энергию ежегодно утверждается Департаментом по тарифам. Он устанавливается на год и в течение его не меняется. С 1 января 2012 года департамент утвердил тариф на тепловую энергию для населения Владивостока, Артема и Партизанска, пользующихся услугами филиала «Приморские тепловые сети» ОАО «ДГК», на уровне 1427 рублей 80 копеек за гигакалорию (с учетом НДС). Причем цена тепловой энергии для абонентов филиала «Приморские тепловые сети» сохранилась на уровне 2011 года.

Второй составляющей стоимости тепла являются нормативы потребления тепловой энергии. Они утверждены постановлением администрации города № 2466 от 09.10.2003 г. и дифференцированы помесячно. Количество тепла, необходимое для обогрева одного квадратного метра, в зависимости от месяца будет различным. Поэтому неправильно говорить о ценах на тепло, сравнивая начисления декабря 2011 и января 2012 года. В январе, как в наиболее холодном месяце , количество потребленного тепла будет больше, чем в декабре. В декабре норматив потребления тепла составляет 0,036969 Гкал/кв. м, а в январе - 0,042320 Гкал/кв. м. Отсюда и разница в начислениях декабрьской и январской квитанций.

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».

Автор: Юрий Рогов
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