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На прилавках Владивостока вновь появилась знаменитая иваси

18 Января 2012, 12:45 | Владивосток

В последнее время на рынках Владивостока снова появилась иваси. Промысел этой рыбы был прекращен двадцать лет назад из-за резкого снижения численности. С тех пор приморцы успели уже основательно позабыть некогда очень популярную «сельдь иваси».

Комментирует Юрий ЗУЕНКО, заведующий сектором Японского моря и СЗТО лаборатории промысловой океанографии ФГУП «ТИНРО-Центр»:

- Правильное, научное название рыбы - дальневосточная сардина. Свое народное название «сельдь иваси» она получила благодаря внешнему сходству с сельдью, аналогичной технологии обработки и посола. Иваси относится к сильно флуктуирующим промысловым объектам: ее численность может сильно изменяться - то угасать, то увеличиваться, причём, в разы. В 1930-е годы иваси было очень много, это была рыба номер один в Японском море и СЗТО. Вторая «вспышка» была в 1980-е годы, счет шел на миллионы тонн. После 1991 года, рекордного по уловам, промысел сардины-иваси был прекращен. Однако иваси никогда не исчезали в северной части Тихого океана полностью, небольшие косяки оставались и заходили в российские воды, но это были незначительные приловы при добыче других объектов. Сейчас численность иваси пока не позволяет открывать специализированный промысел.

Иваси – вид субтропический, нерестится он в основном у берегов Хонсю и Хоккайдо. Япония по сей день продолжает вести промысел в северной части Восточно-Китайского моря и Тихом океане, хотя объёмы вылова составляют не более 10 тыс. т в год. За то время, пока японцы ведут историю своего промысла, эта рыба восемь раз «появлялась и исчезала».

Сегодня у учёных есть основания полагать, что численность иваси в Японском море снова вырастет, произойдет восстановление запасов и промысла, но в научных кругах нет единого мнения о том, когда это случится и какие природные факторы могут на это повлиять.

Известно, что на Сахалине в прошлом году были обнаружены выбросы нескольких тонн сардины-иваси, а в Приморье сардина-иваси стала часто заплывать в ставные невода в различных районах от бухты Суходол до Ольги. Но для промысла этого мало, а для промышленного культивирования (марикультуры) этот субтропический вид не подходит.

Тем не менее, некоторые тенденции к восстановлению обосновали новые исследования объекта. ТИНРО-Центр летом 2012 г. будет осуществлять комплексную научную съемку в Японском море и тихоокеанских водах Южных Курил на НИС «ТИНРО», одной из задач которой будет оценка состояния запасов цусимской и тихоокеанской популяций сардин-ивасей. Аналогично СахНИРО будет проводить траловую и гидроакустическую съемку у западного Сахалина на НИС «Дмитрий Песков».

Елена ЕРШОВА, «Золотой Рог».

Автор: Елена ЕРШОВА
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