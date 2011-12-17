«Газпром» подставил энергетиков Владивостока

Газ в будущую столицу форума АТЭС-2012 так и не поступил, а газовые факелы, как было обещано, не вспыхнули на котлах Владивостокской ТЭЦ-2, ТЭЦ-1, Северной котельной.

Такая информация была озвучена на прошлой неделе на совещании по вопросам бесперебойного прохождения осенне-зимнего периода в регионах Дальневосточного федерального округа у заместителя полпреда в ДФО Владимира СЫРКИНА, на котором высветился круг проблем, в том числе отсутствие газа на ведущих энергоисточниках Владивостока.

По мнению сотрудников аппарата полпреда, неполная готовность системы магистрального газопровода «Сахалин - Хабаровск - Владивосток», использование временных схем на его элементах и финансовые затруднения, возникающие из-за поставок газа от разных консорциумов, вызывают опасение, что газ будет подаваться с перебоями.

Предполагаемый в декабре частичный перевод генераций Приморья на газ изменил топливный баланс приморской энергетики. Как следствие - были снижены плановые закупки мазута, который выступает резервным топливом на газовых котлах. По данным полпредства, генерирующие компании приостановили закупки мазута на декабрь. Когда стало понятно, что в декабре Приморье не получит газ в нужном объеме, встал вопрос о дополнительных поставках мазута. Однако сделать это резко не позволяют пропускная способность подъездных путей и мощности сливных устройств, комментируют специалисты. Рынок быстро прореагировал на ситуацию. По некоторым оценкам, стоимость тонны мазута достигла астрономической цифры - 19 тыс. рублей. «Это безумие, - говорит один из экспертов. - Кроме того, мазут приходится покупать какой попало, получаем в итоге забитое грязью оборудование топливных систем».

Между тем «Газпром» не устает рапортовать об успехах в реализации Восточной газовой программы. Не далее как в начале ноября правление одобрило проводимую «Газпромом» в этом году работу. Особо отмечена «своевременность подачи газа в города Владивосток и Южно-Сахалинск в 2011 году». Цитируем дословно: «введены в эксплуатацию первый пусковой комплекс газотранспортной системы «Сахалин - Хабаровск - Владивосток», газопроводы-отводы и распределительные газопроводы на юге о. Сахалин, в г. Владивостоке и на о. Русский».

Теперь профильным подразделениям и дочерним обществам ОАО «Газпром» поручено разработать план мероприятий по дальнейшему стимулированию развития потребления газа в восточных регионах России. Звучит так, как будто газ в ДФО и в самом деле некуда девать.

Даже в этой критической ситуации энергетики обещают не подвести. Департамент общественных коммуникаций ОАО «РАО ЭС Востока» 30 ноября распространил пресс-релиз, в котором сообщает, что текущие запасы топлива на энергообъектах холдинга превышают нормативы, установленные на 1 декабря 2011 года Министерством энергетики РФ, а поставки идут с опережением графика. Успокаивает и то, что на ТЭЦ-2 еще остались угольные котлы, и в декабре, когда не совсем уж лютые морозы, они с нагрузкой справятся, отмечают эксперты. Правда, о чистоте выбросов придется забыть и потерпеть еще. Главное, чтобы январь и февраль, когда во Владивостоке случаются действительно крепкие морозы, «Газпром» успел исправить промахи и все-таки подать газ на генерирующие мощности в необходимом объеме.

Как прокомментировали ситуацию в ОАО «ДГК», существующих на Владивостокской ТЭЦ-2 емкостей мазута достаточно для обеспечения работы шести газовых котлов в течение 5 суток с максимальной нагрузкой в случае полного прекращения подачи газа. Этого времени достаточно для организации подвоза мазута и ликвидации аварийной ситуации на газопроводе, в случае ее возникновения. Кроме того, запас угля для остальных 8 котлоагрегатов станции на сегодня на 30% выше нормативного.

Кстати, на прошлой неделе Владивостокскую ТЭЦ-2 посетила делегация Министерства иностранных дел Японии. «Решение экологических проблем, которым занимаются на Владивостокской ТЭЦ-2, является значимым моментом лично для меня и моей страны, так как Япония – страна-сосед для России и вопрос экологии в регионе для нее является очень важным», - отметил сотрудник отдела японо-российских экономических отношений Департамента по делам Европы Министерства иностранных дел Японии Абэ ДАЙСУКЭ.

Надежда ВОРОНЦОВА, "Золотой Рог".