Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Газ добрался до Русского
В Приморье завершается строительство газопровода «Сахалин – Хабаровск –Владивосток».
Как рассказали специалисты управления энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края, из 575,7 километра труб сварено «в нитку» более 535 километров основного газопровода и около 40 километров – резервного (переход водных преград).
Работы по строительству межпоселкового газопровода от ГРС Владивосток до потребителей природного газа на о. Русский с отводом на ТЭЦ-2 выполнены на 100 %. Первыми потребителями газа станут Владивостокская ТЭЦ-2 и объекты саммита АТЭС, расположенные на острове Русский. В дальнейшем к газоснабжению будут подключены такие крупные потребители, как игорная зона «Приморье» (Артем), Артемовская ТЭЦ, газохимический и нефтехимический заводы (Находка), Находкинская ТЭЦ, газоперерабатывающий завод (Хасанский район). До 2025 года планируется газифицировать 502 населенных пункта Приморья. Для этого построят 21 газораспределительную станцию. Общая протяженность межпоселковых газопроводов составит почти 3,5 тысячи километров.
Новости тематики
- ДРСК приняла в эксплуатацию энергообъекты 0,4-10 кВ на острове Русский
- Во Владивосток доставлено котельное оборудование для строящейся ТЭЦ "Восточная"
- Ряд жилых домов Владивостока может остаться без горячей воды
- Отопление Владивостока началось с острова Русский
- Во Владивостоке одну из узловых подстанций ждет реконструкция
- Во Владивостоке энергетики грозятся обесточить "Фетисов Арену" за долги
- Владивостоку добавили энергомощности
- Приморский завод "Газпрома" даст первую продукцию через пять лет
- На острове Русском во Владивостоке введена в строй мини-ТЭЦ "Океанариум"
- Дом должен быть эффективным
Новости раздела
- В Приморье открылась первая морская АЗС
- "Владхлеб" опроверг слухи о повышении цен на свою продукцию
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- Из Владивостока открыты новые рейсы в Сеул, Токио и Муан
- Во Владивостоке грядет подорожание общественного транспорта
- Стало известно, когда на месте бывшего "В-Лазера" откроется новый супермаркет
- Vladivostok Boat Show X проходит во Владивостоке
- Во Владивостоке исчезнут муниципальные автобусы
- Тихоокеанский туристский форум во Владивостоке соберет более 30 иностранных гостей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда