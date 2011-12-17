Газ добрался до Русского

В Приморье завершается строительство газопровода «Сахалин – Хабаровск –Владивосток».

Как рассказали специалисты управления энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края, из 575,7 километра труб сварено «в нитку» более 535 километров основного газопровода и около 40 километров – резервного (переход водных преград).

Работы по строительству межпоселкового газопровода от ГРС Владивосток до потребителей природного газа на о. Русский с отводом на ТЭЦ-2 выполнены на 100 %. Первыми потребителями газа станут Владивостокская ТЭЦ-2 и объекты саммита АТЭС, расположенные на острове Русский. В дальнейшем к газоснабжению будут подключены такие крупные потребители, как игорная зона «Приморье» (Артем), Артемовская ТЭЦ, газохимический и нефтехимический заводы (Находка), Находкинская ТЭЦ, газоперерабатывающий завод (Хасанский район). До 2025 года планируется газифицировать 502 населенных пункта Приморья. Для этого построят 21 газораспределительную станцию. Общая протяженность межпоселковых газопроводов составит почти 3,5 тысячи километров.